Цекало с Черчиллем утопят «Титаник»

Когда в середине девяностых «Титаники» пошли очень здорово тонуть один за другим, казалось, что к данной теме уже, наверное, никогда не вернутся. Но выяснилось, что «вы просто не умеете их готовить». Если практически все фильмы, сериалы и анимация о «Титанике» сводились к игре, кто точнее расскажет реалии и слезливее утопит народ, то Александр Цекало решил взглянуть на гибель лайнера в совершенно ином разрезе — мистическом.

Опершись на книгу историка Николаса Барратта, скооперировав усилия с Эндрю Наннелли («Камеры моего сердца» для Netflix), Цекало взялся за съемки мистического триллера. События, приправленные сверхъестественным, будут происходить уже после крушения «Титаника», в сюжетную канву вплетут Герберта Уэллса и Уинстона Черчилля, а еще, возможно, ниндзя, вампиров, ануннаков и Теслу, но вот это уже неточно.

А чего бы и нет? Давно твердим, что пора отвечать на западную клюкву о нас — своей о них. Пожелаем Александру не сдерживать своего внутреннего юмориста и сделать смотрибельный триллер на грани трэша (за грань не стоит — все-таки трагедия, а мы не британцы, чтобы плясать на покрытом чужими костями айсберге). Всё иное о Титанике в 2020-х смотреть на полном серьезе будет исключительно сложно.