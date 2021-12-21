Тяжело обыграть казино в Гуантанамо

Нас всех ждут еще целые сотни всевозможных итогов года, включая киносферу, причем серьезные источники не торопятся публиковать свои выводы, ведь нужно было переварить предновогодние хиты, которых сейчас и правда с избытком. Новая «Матрица», новый «Паук», второй «Ведьмак», да и российские громкие премьеры еще не состоялись.

Но, например, Пол Шредер уверен, что его десятку фильмов года уже никакие матрицы не разбавят. Мэтр американского кино, одним полушарием помня, что он вообще-то знатный теоретик, составил личный списочек предпочтений, а вторым полушарием не забыл, что и сам в уходящем году отметился фильмом, которому с очень американской щедростью и вручил пальму первенства.

Картина «Холодный расчет», сыровато (по мнению многих зрителей) смешавшая приемы выигрыша у казино с темой пыток в Гуантанамо, поставлена ее автором на первую строчку, а уже слоны поменьше достались всяким там Спилбергу, Альмодовару и Бране.

2. «Память» (Апитчатпон Вирасетакул)

3. «Остров Бергмана» (Миа Хансен-Лёв)

4. «Параллельные матери» (Педро Альмодовар)

5. «Белфаст» (Кеннет Брана)

6. «Герой» (Асгар Фархади)

7. The Rescue (Джимми Чин, Элизабет Чай Васархели)

8. «Вестсайдская история» (Стивен Спилберг)

9. Velvet Underground (Тодд Хейнс)

10. «Спенсер» (Пабло Ларраин)