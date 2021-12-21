Роботы побеждают

Российского блогера-миллионника могут вот-вот заблокировать на YouTube за кучный триплет страйков, полученных после жалобы Warner Bros.

«Звездный капитан», на своем основном канале имеющий полтора миллиона подписчиков, просек психологию зумеров и открыл второй канал, на котором повадился выкладывать короткие пересказы известных фильмов. Спрос возник знатный — как на сокращенные пересказы книг для школьных сочинений: полмиллиона зумеров осознали, что не готовы тратить по полтора часа своего ценнейшего времени на кино, а лучше будут смотреть за это время сразу по десять обзоров «Капитана».

И все шло хорошо, пока о Ютуб-повстанце не прознали жадные роботы из Warner Bros. Увидав, что в канун выхода новой «Матрицы» «капитан» выложил в сеть краткие обзоры предыдущих частей, правообладатели не успокоились, пока блогеру не влепили два страйка за избыточную цитируемость.

«Звездный капитан», взяв за образец Нео из третьей части, попытался договориться с WB, рассказал им, что на основном канале он вовсе не цитирует, а разбирает теории, и, стало быть, нисколько не паразит, коих масса, а интерпретатор.

Вместо ответа блогер получил третий страйк, его видео на основном канале слетели с монетизации, а аккаунт теперь могут удалить — слишком много уже миллионников, чтобы каждый случай разбирать лично и предметно: роботы проверяют уровень цитируемости, а раз короткие обзоры данным грехом пропитаны — автоматически подтверждают правоту претензий.

Отчаявшийся «капитан» попытался достучаться-таки в WB и до людей, оставил комментарий под трейлером к новой «Матрице» и попросил залайкать его, чтобы подняться в топ и попасться на живые глаза. Но народ понял призыв по-своему и заспамил комментарии прорвой русскоязычных комментариев, устроив там полный хаос.

Может, так и лучше. Роботы понимают только язык перегрузки, поэтому есть надежда, что такой генератор хаоса привлечет и внимание людей, если они в WB, конечно, остались. Но на всякий случай «Звездному капитану» и всему его флоту — желаем удачно пришвартоваться на Рутубе.