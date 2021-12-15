В очередной раз польский премьер Матеуш Моравецкий глупостей наговорил, насчёт России. Что решить она должна, с Европой она или без. Что разделить Европу непрерывно пытается. Что жёстко пора Европе на Россию реагировать. Ну и, понятно, что ни в коем случае нельзя запускать “Северный поток — 2″, потому что это России покажет слабость Европы, чего Польша никак перенести и допустить не может. Она вообще, насколько можно понять, за сильную Европу против России готова биться до последнего поляка и уж совершенно точно, до последнего европейца. После чего премьер Моравецкий выключит в аэропорту Варшавы свет и со спокойной душой уедет писать мемуары в Штаты, чью политику он, от лица Польши и Европы (что далеко не одно и то же, хотя польское начальство это, как у него традиционно принято, забывает), в отношении России и проталкивает.

Сто раз говорено и даже повторять это особо не интересно: Европа не едина, никогда не была единой и единой никогда не будет, тем более в отношении России. Как, кстати, и Польша. Там есть люди нормальные, трезвые и не замороченные ничем особым, которым просто хочется жить самим и давать жить соседям, не вмешиваясь в их дела. Особенно если они от этих соседей зависят, как зависит от России, как бы она ни выкаблучивалась, Польша. Но есть и люди наглые, глупые и агрессивные, как тот же Моравецкий. И от того, кого в начальстве той или иной страны больше, как правило, и зависит её судьба, что Польше должно быть известно лучше, чем много кому в Европе. Столько раз уже её делили… И ведь только благодаря России, точнее СССР, она на карте и существует!

Ну, благодарность, историческая память и осознание того, что слова материальны, оставляют след и могут вызвать неприятные последствия, вообще категория не совсем польская. Там век за веком нормальные люди теряют власть в пользу таких, как Моравецкий. Нравятся они избирателям, что ли? Велик и знаменит польский гонор. Нету у него ни конца, ни края и сравним он только с украинским, сельским, провинциальным. Чем, в общем, Польша для Европы, от имени которой Моравецкий говорит свои глупости, и является. Эдакая общеевропейская Украина. Кичливости много больше, чем основ для неё, а всё то, на чём основана культура и история этой страны к тем, кто ею правит, не имеет никакого отношения. И всё наскакивают они на Россию и наскакивают, кусают и кусают, трындят и трындят. Мало их, всё-таки в жизни били…