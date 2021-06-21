На выборах в Армении победила с большим перевесом партия действующего премьер-министра. То ли электорат у него был сплочённым и на выборы пошёл, а за его соперников голосовали как-то не слишком… То ли сами эти соперники, в основном представлявшие старый истеблишмент, так избирателей в годы своего правления достали… Поди теперь, разбери. Так что, критикуй Пашиняна или нет, он, при всём его популизме, опять во главе страны. Так что американское посольство в Ереване отработало на пять, а Госдепартамент на пять с плюсом. Опять их человек во главе страны — ничто ему не помешало и, судя по всему, помешать не могло.

Военное поражение в Карабахе и колоссальные потери там — людские и территориальные, при том, что вина в этом лежит исключительно на Пашиняне, который с редким упорством отвергал все предложения России по нормализации ситуации и выходу из конфликта, куда более выгодные для Армении, чем те, на которые ей в итоге пришлось пойти? Неважно. Захват Азербайджаном, при поддержке Турции, Шуши? Неважно. Парад победы в Баку, принятый Эрдоганом и Алиевым, притом, что уже не слишком ясно, кто из них командует Азербайджаном? Неважно. Шушинское соглашение Баку и Анкары, подписанное прямо к выборам в Армении? То же самое.

Полностью опровергает все классические политологические теории. С другой стороны, практика — критерий истины. Может, для Армении эти теории вообще не работают? Интересно, что тогда работает? Популизм — вещь, конечно, хорошая, по крайней мере для самих популистов, а стране как жить? Мало кому, кроме России она в этом мире интересна, а отношения с Москвой у её премьера ох, какие сложные, и вряд ли станут более определёнными. С ним вообще ясно только то, что ничего неясно. Такой уж он человек. Революционные журналисты вообще обладают исключительно прихотливой психикой и живут в своём собственном мире…

При этом, российские миротворцы в Карабахе не навсегда. Ничто не вечно в этом мире и никто не вечен. Ну, пока Путин, Шойгу и Герасимов на своих постах — ладно. Пока Алиев президент Азербайджана — тоже. Он хоть как-то между Москвой и Анкарой маневрирует, хотя в последние годы влияние Анкары в Баку несравнимо больше, чем Москвы. Да и в Москве, через каналы Баку и за азербайджанский счёт, турки сейчас много на что влияют. Такое лобби… При этом мало сомнений: без Москвы от армянского присутствия в Карабахе ничего не останется. Захочет Эрдоган, он и Степанакерт тогда возьмёт. А в случае чего — и Ереван. Помешает ему Пашинян? Интересно, как…