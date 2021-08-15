Польский президент подписал закон, который окончательно обнуляет шансы потомков местных евреев, выживших в Холокосте, на реституции. Давили на Варшаву американцы, давили, да не продавили. Не та тема, по которой они на компромиссы готовы. Самое больное место в человеческом организме — кошелёк. На него давить бесполезно. С другой стороны, поляков понять можно. Там имущества награблено столько… И движимого, и недвижимого. Не случайно тех евреев, кто в войну уцелел, из Польши уже после войны в шею гнали. С погромами и всеми прочими прелестями, характерными для польского национализма. А там же до войны ещё и немцы жили, и украинцы с белорусами, и русские с литовцами, и цыгане с татарами…

Евреям только разреши своё получить, так и недобитые потомки всех остальных на этом основании начнут на отобранное претендовать. А оно уже практически своё, кровное. К нему поляки привыкли. И это даже если не вспоминать, сколько и как именно они народу перебили, и до, и во время, и после войны. Сограждан своих. Обладателей польских паспортов. Живших на территории Польши столетиями, поколение за поколением. Работавших на неё. Обогащавших её. Воевавших за неё. Сделавших её той Польшей, которой без них эта замшелая окраина Европы не стала бы никогда. А с учётом того, что у тогдашних поляков, поляков военной поры, руки в крови по самые плечи… Ну, да, были среди них и те, кто спасал. Спасибо им. Но тех, кто грабил и убивал было на порядки больше.

Польский президент подписал позорный, подлый, мародёрский закон… Так что, у кого-то были в этом сомнения? Зря. Чего ещё от него можно было ждать? Анджей Дуда ничем от своих коллег из республик Прибалтики и с Украины не отличается. Такое же г-но… При этом нынешняя Польша не стесняется требовать несусветных денег с Германии и России, для неё это логично. Ей все должны. Всегда были должны. И всегда должны будут. Такая логика. Понимать надо! Не случайно её в своё время Черчилль назвал «гиеной Европы». Гиена и есть. Что до отзыва из Польши посла Израиля, последовавшего вслед за подписанием скандального закона, Варшава начала всерьёз Иерусалиму грозить. Ну, наверно, что-то она может сделать. Освенцим, Треблинку и Собибор, к примеру, снести. С неё станет…