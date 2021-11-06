В Е-бурге очередной скандал со сносом старинного здания, которое мешало построить запланированный местным богатеем-титушкой проезд к его будущей 100-метровой свечке с офисами и дорогущими квартирами — по нынешнему, на американский манер, «апартментами». Жителям оно, старинное которое, понимаешь нравилось, а небоскрёб под боком — нет. Ну и дальше по привычной схеме: подгоняется техника, начинается снос исторического флигеля, жители вызывают «Росгвардию», та приезжает и прекращает самоуправство, а потом строители ночью возвращаются и всё к чёртовой матери всё-таки сносят. Как там у Березовского было, насчёт того, что «бабло побеждает зло»? Вот — это оно и есть. Чёткое и недвусмысленное объяснение населению, кто в городе хозяин.

И ведь сто раз по всей России так уже было и явно будет, но нет, никак не усваивает народ, что вставать на пути богача, который решил ещё больше денег заработать, бесполезно. Что у него, отберут разрешение на застройку и запретят его чёртову 30-этажку возводить? Заставят за собственный счёт из обломков (скорее всего, уже на свалку оперативно вывезенных), восстановить то, что его дуболомы снесли? Чиновников, которые с ним сотрудничают, поувольняют? Самого посадят, а активы финансовые и материальные конфискуют, чтобы неповадно было? Да нет, конечно! Тем более, как СМИ сообщают, застройщик сильно непрост. Он, помимо прочего, партнёр хоккеиста Дацюка, активного приверженца экс-схиигумена Сергия. Там копать и копать…

Кого начальство должно в описанной ситуации поддержать? Богатого человека с блатом в верхах, который масштабный проект в городе собрался реализовывать, не без учёта интересов правильных людей, как у нас всегда в проектах такого рода и бывает, или какую-то гопоту недотоптанную, смердов с никому не нужным высшим образованием или даже без оного, с их идиотской приверженностью историческому наследию, законам, насчёт его сохранения, и прочей ахинее, от которых у делового человека колики, несварение желудка и истерический смех? Так им, жителям этим, ничего не нравится. Ни соборы в городских парках, ни церкви шаговой доступности, ни реновация, ни цифровизация, ни модернизация образования и медицины…

Им, гадам, даже и «Ельцин-центры» не нравятся! Одно слово — не повезло с населением города застройщику екатеринбуржскому, а в целом начальству городскому и более высоких уровней со страной и народом. Очень уж ерепенистый и принципиальный тот народ. Никак его в бараний рог не согнёшь. Только если ночью бульдозер подгонишь, то старую хоромину какую-нибудь паршивую и снесёшь. И ведь явно, на этом дело не закончится! Там ещё многого можно ожидать. При этом пока высшее начальство своё слово не сказало, а как всё-таки скажет? Деньги любят тишину, а скандал уже начался. Кто его знает, до какого уровня он разгорится? Времена нынче пошли очень уж непредсказуемые. Нервные пошли времена. То ли дело в 90-е было — сноси историческое, не хочу…