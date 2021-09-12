На Netflix вышел Kate — очередной боевик категории «Б» в нашем любимом жанре «докопались до хорошего человека».

Впрочем, на этот раз человек не очень хороший — киллерша по имени Кейт (героическая Мэри Элизабет Уинстэд в крови и грязи весь фильм); докопались — тоже не очень точное слово, когда тебя травят полонием-204. В итоге у Кейт остается всего день под жесткими препаратами, чтобы найти убийцу.

Сразу в лоб: «Кейт» — на троечку. Netflix уже давно безукоризненно настроил конвеер по запуску подобных «бэх», поэтому есть с чем сравнивать.

Безусловная радость в «Кейт» — это драки и перестрелки. Лучшая — пожалуй, на рынке, есть еще как минимум парочка, от которых легко словить кайф. К сожалению, за пределами хореографических боев в фильме все сделано либо плохо, либо средне.

В первую очередь, разочаровывает тесный и невыразительный Токио. Японская столица — один из самых эффектных городов в мире, но в «Кейт» он как будто построен в павильонах. Понятно, что бюджет фильма не космический, но все же так тускло и без огонька показать Токио — это уже не в плоскости денег, а скорее фантазии.

Во вторых — слишком уж предсказуемое распределение ролей. По составу артистов, еще до того, как они начинают говорить и расставляться на доске сюжета, все становится понятно, кто умрет, кто предаст, а кто — выживет. Это, впрочем, раздражает уже намного меньше, все-таки «Кейт» — не детектив Агаты Кристи. Но хотелось бы чуть больше сюрпризов. Ну и в-третьих, финал тут, скажем так, менее эффектный, чем ожидаешь от такого бурлеска. Хотя битва на самурайских мечах — кайф.

Но «Кейт» даже со всеми изъянами — это прям идеальное кино на вечер после тяжелой рабочей недели. Netflix, конечно, настолько набили руку на «бэхах», что даже когда они получаются не идеальными (как «Кейт»), ты все равно получаешь нормальную дозу удовольствия. Радость сравнимую, когда ты 25 лет назад на развале с VHS находил нужную кассету с фильмом, про который ты ничего не знал, а он раз — и понравился.