Очередной скандал с избиением русского мальчика

На сей раз в Узбекистане. Никаких последствий для местного хулиганья, которое над ним издевалось с криками «Урус, урус». Полное сочувствие им со стороны узбекской милиции, которая никакого дела заводить не стала. О родителях и не говорим — кроме угроз семье избитого мальчика, ничего. И это типичный случай для всего постсоветского пространства, которое с удовольствием, напоказ избавляется от своего советского и русского имперского прошлого. При этом, что записано во всех постсоветских конституциях, совершенно неважно. И достаётся далеко не только русским и русскоязычным. Клановое и племенное сознание никуда не делось и реализуется оно всегда в унижении инородцев напоказ.

Национализм, в котором ищут основу для своей легитимности местные власти, требует жертв. Дети, женщины и старики — самые уязвимые объекты преследований. Им первым и достаётся. Что до реакции на происходящее властей всех этих республик — никогда её не было и быть не могло. Пока был где-то центр, который мог намылить холку и его боялись, оттуда могли спустить директиву, прислать следователей, наказать виновных, кого-то снять, а кого-то даже и посадить. А теперь, что? Нет такого центра. И никакой защиты ни для русских, ни для русскоязычных, ни для всех остальных тоже нет. Одна болтовня, прожектёрство и распил бюджетов, выделяемых у нас под многочисленные программы поддержки соотечественников. Как там обстоит дело с их переселением в Россию, а?

Впрочем — это относится не только к ним. Сложно сказать, чего только не может провалить отечественная бюрократия. Даже с элементарной вещью — предоставлением жилья сиротам, страна и то не справляется. 290 тысяч человек в этой очереди ждут, и она только растёт. Зато одновременно растёт капитализация частных компаний, растет список Forbes, растут понты политиков и чиновников на всех уровнях… Стоило ради этого Советский Союз разваливать! Что до избитого в Узбекистане мальчика… В Израиле его и его семью уже встречал бы в аэропорту под камеры премьер-министр. Им предоставили бы жильё, поставили бы на пособия, дали бы работу родителям и пенсию старшему поколению. Но это в Израиле, где ещё не забыли, что такое Холокост.

У нас такого не будет. У начальства другие приоритеты. Нам сырьё и остатки советских технологий продавать надо. Не до того, чтобы кого-то где-то начать защищать. Ну, пресса пошумит немного, так кто на неё внимание станет обращать… И это там, в зарубежье ближнем и дальнем, все чувствуют и понимают. И реагируют соответственно. И дети, которые всего лишь копируют взрослых. И их родители, которым непременно нужно кого-то унижать, чтобы хоть так почувствовать себя полноценными людьми, а не холопами под властью новых феодалов. И эти самые феодалы, выросшие из вчерашних партийных начальников, которые ищут новых партнёров и новые «крыши» то в Турции, то в Китае, то на Западе, создавая национальных героев из вчерашних басмачей и баев, снося русские театры и заменяя кириллицу латиницей. Такая настала эпоха. Распад империи…