Верховный суд Нидерландов вернул иск акционеров ЮКОСА к России на $ 50 млрд. в предыдущую инстанцию — Апелляционный суд. Там ещё $ 7 млрд. процентов набежало, и они продолжают увеличиваться, так что на скромную жизнь и обеспеченную старость истцам, в случае чего, хватит. Все пункты, выдвинутые российской защитой, в качестве доказательств того, что ЮКОС как таковой сформирован был абсолютно незаконно и страна от всей этой мутной комбинации ничего в итоге не получила (в отличие от чиновников, принимавших решения по проведению залоговых аукционов и прочим «загогулинам» той эпохи), были голландцами с порога отброшены, но за один (!), касаемо того, что что-то не то было в технических нюансах дела в самих Нидерландах, их суд верхней инстанции зацепился.

Значит ли это, что дело закрыто и России можно расслабиться? Да ничего это не значит. Как и с Минским процессом, малайзийским «Боингом», скифским золотом из музеев Крыма, бесконечными исками к «Газпрому», жульническим «энергопереходом» имени Чубайса и всех его сподвижников, а также арестованным в датском порту Скаген по канадскому иску российским научно-исследовательским судном. Проведут голландцы ещё одно заседание, а если сочтут нужным, то и не одно, присудят акционерам ЮКОСа во главе с Ходорковским и Невзлиным всё, что присудят, и завертится снова бесконечное колесо арестов российских активов по всему миру. Благо, у нас ближних людей Ходора и других олигархов в действующей власти столько и на таких постах сидит…

Строго говоря, очень похоже, что их задача не интересы России, как страны, защищать, а продолжать её раздел, растаскивание и разворовывание, не без учёта интересов нынешних правящих групп и группировок, но и чтобы выбитых из системы прошлых шефов не обидеть. Многое объясняет. Так что голландцев и в целом западников понять можно. Мы для них — территория полнейшей анархии и беспредела, которая по каким-то своим дурацким причинам поверила в их суды и вверила им судьбу таких вопросов и таких сумм, о которых им до того и мечтать не приходилось. Пошла большая рыба — только подсекай! Ну, они и используют ситуацию. И не они одни. Как в Лондоне Березовский с Абрамовичем судился? Примерно та же карамболь, только суммы поменьше были.

Строго говоря, сегодня никаких предсказаний, насчёт судьбы иска акционеров ЮКОСА к России делать нельзя, хотя скорее всего им дадут возможность отчекрыжить у нашей страны всё, что они только проглотят. Нельзя было начинать те игры, в которые мы с упорством идиотов играем с хождением по западным судам. Без штанов страна и все её жители останутся. Они, правда, и так без них останутся, и далеко не только благодаря олигархам — бывшим и нынешним, которые покруче ЮКОСовских будут, но тут непонятно, что делать. Что до $ 57 млрд., эта сумма стоит какой угодно войны и, кстати, очень и очень для многих — какой угодно революции. Исчерпан лимит на них в нашей стране или не исчерпан — большой вопрос. И тут тот самый случай, что вдруг может выясниться, что ни хрена он не исчерпан. Большая Чистка наших авгиевых конюшен понадобится…