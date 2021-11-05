{ 5 ноября 2021 }

Безруков становится символом кинопровала

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Последние годы для киноотрасли выдались во всех смыслах непростые. Сложности со съемками, закрытые на локдаун кинотеатры, развитие стримингов и прочие неприятности не добавили индустрии оптимизма и, разумеется, отразились на сборах. Однако подбор актеров на ведущие роли тоже играет важную роль — неудачный каст может похоронить даже самую удачную франшизу.

Яркий пример — бенефис Сергея Безрукова в «Бендере». Казалось бы, у картины есть все, чтобы затащить зрителя в кинозал: бодрый трейлер в духе «Пиратов Карибского моря» и Гая Ричи, переосмысление героев «золотой классики», массовый жанр приключенческой комедии — но не пошло.

В результате — грандиозный кассовый провал. Безруков не смог продать картину, и первую часть трилогии посмотрело всего лишь 187 920 зрителей, причем половина из них — в первые 4 дня. Кассовый сбор ничтожные для такого масштаба 48 миллионов рублей. Дальше — больше. Продолжение «Золото империи» провалилось еще ниже — 23 миллиона кассовых сборов при 90 742 зрителях. В результате третья часть отправилась прямиком в онлайн — опыт «Гоголя», где сериал также нарезали на полные метры, повторить не удалось.

Велик соблазн сослаться на пандемию, однако сравните с другими блокбастерами этого года, которые премьерились в схожих условиях. «Майор Гром» посмотрело 1,14 млн человек, которые принесли 317 млн рублей; пресловутую «Прабабушку» — 1,112 млн при сборах 313 млн рублей, «Пару из будущего» — 1,856 млн человек при сборах 520 млн рублей. Даже «Чернобыль» Козловского затащил в кинотеатры 1,4 миллиона человек, собрав 376 миллиона рублей.

Все это подводит нас к тому, что актуальность, мода на ведущего актера является таким же определяющим кассу фактором, как и промо, визуал и прокатный период. Потому что Бурунов продает, Козловский и Ревва продают. А Безруков, к вящему нашему сожалению, нет. Прокат его последнего фильма «Учености плоды» хоть и попал в черную полосу локдауна и ознакомились с ним только 10,8 тысяч человек — но не думаем, что он снискал бы кассовый успех в более удачных обстоятельствах. Фильм отбил всего 1,5% затрат на производство: ставка Угольникова на Безрукова не сыграла, а утянула картину на дно. Все указывает на то, что зритель от героя Бригады устал.

Похоже, что время старой актерской гвардии уходит, уступая место молодому поколению. Это не хорошо и не плохо — это жизнь, законы рынка, надо просто делать выводы. Например, Фоменко и Миронов почти полностью погрузились в театр — может и Сергею Витальевичу пора?

НЕВМИНКУЛЬТ


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