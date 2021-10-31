Что в канун Дня всех святых, 31 октября должно было начаться?

Что в Шотландии, в стране, населённой изначально кельтами, в славном городе Глазго, в канун Дня всех святых, 31 октября должно было начаться? Правильно! Глобальный климатический саммит. Очень верно выбранное время и место. Хэллоуин же! Вся нечисть должна на земле появиться. Ну, она и повылазила. 25 тысяч участников, главы 100 государств, 10 тысяч полицейских, которые их охраняют, тысяча протестующих, которым вынь, да положь немедленно, чтоб климат на планете намертво зафиксировался, а температура расти перестала, и они ради этого бреда кого угодно на части готовы порвать… Ну и, понятно, от России представительная делегация на весь этот шабаш – аж 270 душ. Чего в Шотландию не сгонять за госсчёт, пока у нас всё закрыто?

Зря, что ли, президент каникулы объявил? Мечта, а не Хэллоуин! На девять дней всё тусовочное запрещено – на родине как следует не гульнёшь. А там, в Глазго, и шопинг, и рестораны, и туса знатная! Хорошо же! Так что, пошли туда косяком и политики, и чиновники, и их челядь, большая и маленькая, и окружение, ближнее и дальнее, и жёны, и любовницы, и шмары интернациональные, холёные, прошаренные, которые по всем таким тусовкам мирового класса всегда носятся – подзаработать, да время с пользой и не без приятности провести. Ну, и эксперты в Глазго подались, из своих, прикормленных и проверенных, которые что надо говорить и писать будут, а чего не надо, о том даже не заикнутся. Так что, если завтра “в тренде” будут опять газ, нефть и уголь, они переобуются и нынешние “зелёные технологии” затопчут. Профессионалы!

Наш Первый, правда, туда не поехал – хватило для Глазго и уровня вице-премьера. И китайский не поехал. И мексиканский с бразильским. Чего ради им из себя идиотов изображать, когда все нынешние спекуляции вокруг “нового глобального энергоперехода” именно против России и Китая направлены, да и остальным излишне бурно развивающимся промышленным странам от них ничего хорошего не будет. Это только Чубайс стране и её несчастной, им же самим перекуроченной экономике всяческие страшилки рассказывает, насчёт того, что вот, примут в Глазго судьбоносные решения, да как нас прижмут, как придавят! Ага. Если раньше не перемёрзнут со своей “зелёной” фанаберией и не утопнут. Очень уж плохо, оказывается, понты и спекуляции греют. И электричества не дают. Ну, может их Байден согреет, рассказами про “газ свободы” и величие американской демократии…