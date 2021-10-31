Хэллоуин 2021

​Канун Дня всех святых наступил. Хэллоуин. Древний праздник, кельтский, ещё дохристианский, сотню раз проклятый по всему миру всеми ортодоксами, включая наших, но с огромным энтузиазмом отмечаемый молодёжью, которой всё равно по какому поводу, только дай гульнуть, тем более в виде карнавала. А что принято рядиться во всякую нечисть, чтобы её запутать, так и у нас в стране такие карнавалы испокон веков с превеликим успехом шли и до сих пор идут – только даты отличаются. Понять, почему ряженые на Рождественский пост, Масленицу и Святки – это нормально, а на Хэллоуин – мерзость Б-гопротивная, могут только те, кто настолько глубоко погружён в церковную жизнь, что вся прочая их раздражает самим фактом своего существования. Ну, да Б-г им всем судья.

​Ультраортодоксальные евреи, кстати, тоже первым делом, когда у очередного высшего религиозного авторитета случалось несварение желудка, первым делом Пурим запрещали с его весёлым карнавалом. Нееврейский праздник, позаимствован у язычников, особенно у персов с их магами, о чём свидетельствуют ярче яркого сами имена главных героев: Эстер и Мордехая. Для кого самые, что ни на есть еврейские, а вообще-то древние ближневосточные Астарта и Мардук. Но, как-то, срослось. Всего пара тысяч лет должна пройти, чтобы чужая традиция укоренилась и прижилась так, что и не поймёшь, с какого такого хрена она чужая. Вот, и с Хэллоуином в России так же будет. А может и быстрее. Новый год до Петра тоже никто 1 января не праздновал, а с того момента, как календарь после революции сменили, так что у нас ещё и Старый Новый год образовался, вообще только сто лет прошло.

​Понятно, что не всё с Хэллоуином у тех, кто его отмечает, в этом году будет, как они привыкли. Массовые гуляния и сопутствующее им общенародное публичное пьянство прикрыты из-за коронавируса по любому поводу и кельтские мотивы здесь для Собянина и всех остальных глав субъектов Федерации оправданием никак выступить не могут. Да и никакие не могут. Коронавирус! С другой стороны, маски можно придумывать на любой вкус. Не только в нечисть классического типа рядиться, но и в сам этот вирус, и в его отдельные штаммы, и в вакцины, и в особо любимых массами политиков и чиновников, чтоб они особенно были нам все здоровы, и много во что и кого ещё. А что гулять толпами по улицам нельзя, так это по нашей погоде и ничего. Холодно же, а много где ещё и мокро. Дома выпьем.

​Что до любителей отметить этот вечер вне дома, им трудно: бары и рестораны почти везде закрыты. Тем более закрыты развлекательные комплексы и клубы. Хотя нашего человека этим не проймёшь: сдохнет, но своё отгуляет. Так что, много где народ будет бузить и гужеваться подпольно. Силовики и контролирующие инстанции это будут выявлять, пресекать и разгонять, а хозяев и гуляк штрафовать со страшной силой. Те – откупаться. Ну, всё, как и положено! Нечисть гуляет… С тыквами, в виде стилизованных голов-фонариков, правда, в виде части придомового хэллоуиновского интерьера, у нас пока не очень. Не вошло в обиход, хотя кое-кто их закупил, в основном в загранпоездках. А вот наряженные кем-нибудь экзотическим дети, в том числе малыши, за конфетами вечером колядовать придут.

​Роскошная традиция, добрая. По идее они ходят пугать хозяев и от них положено этими конфетами откупаться. Выглядит очень мило и трогательно. В Америке, Ирландии и Шотландии – дело привычное, во многих других странах, куда этот обычай принесли первые поселенцы, как в Новую Зеландию или Австралию, тоже. У нас в стране это пока редко встретишь, хотя как раз колядки – ровно про это, но в нашем посёлке дети из пары домов конфетным рэкетом промышляют. При этом никого нигде не волнуют цвет кожи, национальность и вероисповедание этой мелкой банды. Что, трудно детям конфет насыпать, что ли? Так что, имеет смысл ими запасаться заранее. И конфетами. И детьми. Ну, и внуками, знамо дело. Очень полезно для здоровья, хорошего настроения и всяческого долголетия. Хэллоуин на дворе!