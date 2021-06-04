Новогодние каникулы в 2021 году.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
Последний день 2022 года также будет выходным, так как выпадает на субботу.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
Последний день 2022 года также будет выходным, так как выпадает на субботу.
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