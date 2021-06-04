Новогодние каникулы в 2021 году.

В iTunes стартовала ежегодная акция для российских пользователей «iTunes – 12 дней подарков». Установив одноимённое приложение из App Store на свой iPhone, iPad или iPod touch, на протяжении 12 дней, с 26 декабря по 6 января, пользователи всех [Читать...]

Букмекеры назвали новых фаворитов конкурса «Евровидение-2021». По уточненным данным, теперь лидирует Италия (23%), от которой на конкурс поехала рок-группа Måneskin (на фото) с песней «Zitti e buoni». Второе место заняла Франция (20%), которую представляет Барбара Прави с треком [Читать...]

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй сообщил о том, что байопик Фредди Меркьюри выйдет в прокат в 2014 году. Напомним, что в главной роли снимается Саша Барон Коэн, известный эпатажными комедиями «Бруно» и «Борат». Мэй сообщил: «Кусочки мозаики встают [Читать...]

Британский певец Элтон Джон раскрыл свои планы на конец этого года и начало следующего. – Мне уже столько лет, что отдыхать некогда, – сказал 57-летний музыкант. – До 18 декабря у меня тур по Великобритании. Затем я немного [Читать...]

Конец года – промежуточный финиш выборов глав региональных администраций России. Уже ясно: несмотря на успокоительные заявления администрации президента РФ, результаты выборов внесли серьезные изменения в политический пейзаж страны. За счет изменений в составе Совета Федерации эти изменения будут [Читать...]