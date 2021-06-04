Интернет полон разного

Он может быть полезен и вреден одновременно, как и всё в этой жизни. Вот, скажем, топор. Самый обычный, которым дрова колют. Можно им человека по голове тюкнуть? Да запросто. И не только в романе Достоевского. Что теперь, на этом основании топоры запрещать? Так человека можно и утюгом уконтрапупить. И поленом. И кирпичом. Кирпичи с утюгами запрещать будем?

Что до интернета, про то, что там плохого сказано-пересказано. Про то, что там хорошего — тоже. Но есть одна область его применения, которая автора однозначно радует, поскольку делает мир добрее и, стало быть, лучше. Это пристройство собак и котов разного возраста, от совсем младенцев, до пожилых, потерявших хозяев, в добрые руки. Много этих объявлений в интернете. И людей, которые этим занимаются, много.

Грешен автор, любит от зверьё. С детства любит. Не в стиле «зоошизы», которая, раз в жизни что-то себе в голову втемяшив, то ли откуда-то дурных идей понабравшись, то ли сама сбрендив, готова и цирки с зоопарками позакрывать, и людям запретить домашних питомцев содержать, и с животноводством покончить — пускай все веганами будут, а там, хоть посдыхают. Но просто любит и высоко ценит тех, кто зверями и их обустройством и пристройством занимается.

Интернет этому более, чем способствует. Те фотографии и видеоролики зверья, которые там размещают, не одной тысяче людей помогли отыскать питомца и не одной тысяче животинок — хозяина и друга. А вместе и жить легче… Сколько они друг другу радости приносят! Здорово, когда тебя любят бескорыстно — а у котов и собак только так и бывает. Впрочем, говорят, что и с лошадьми так же, и с птицами… Наверняка.

Жалко, что самому кого-то завести уже не по возрасту и не по здоровью. Рвался было собаку взять, рвался, да как начал сыпаться, в больницу попадать, накрылась эта идея, тем более, когда начали серьёзно болеть одновременно с женой. Кто с ней гулять будет, кто ухаживать, если опять свалимся? Так и приходится ограничиваться редкими приездами дочки с её маленькой шпицихой, да котом, которого когда-то садовник завёл.

Человеку одному плохо. Непременно ему нужно кого-нибудь близкого найти — жену или мужа, а не выйдет — мало ли, как в жизни бывает, кого-то, с кем ему хорошо, детей-внуков завести, ну и кого-нибудь в качестве домашнего питомца. Слоны у нас не водятся, мы не в Индии и не в Таиланде живём, так что обычно это всё-таки кошки и собаки. Они же кошаки и пёсели с псицами — или как их только ещё уменьшительно-ласкательно не называют…

Стопроцентной гарантии, что человек, у которого домашний зверь живёт, непременно хороший, конечно, нет. Но что-то в этом имеется. А уж то, что пристраивают бездомок точно люди с душой, так это наверняка. Пушистых и гладкошёрстных, породистых и беспородных, неважно. Разные они, эти звери. И люди о них заботятся разные. Вот и спасибо им за это. Ну и немного интернету, который им это делать помогает…