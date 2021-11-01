Генсек ООН заявил, что саммит G20 не оправдал его ожиданий

Генеральный секретарь ООН заявил, что состоявшийся в Риме саммит G20 не оправдал его ожиданий в части обязательств по борьбе с изменением климата и в этом был совершенно искренен. Бедненький! То ли он окончательно на климатической теме сбрендил, что в общем, неудивительно, учитывая тот напор, с которым вся мафия, в том числе ООНовская, которая продвижением тезиса о том, что грядёт катастрофа, которую роду людскому пережить не суждено, и если рост температуры НА ПЛАНЕТЕ им остановить не удастся, то… Далее прогнозы разнятся в деталях, но в целом — ужасней ужасного. То ли ему и так несладко было, а тут ещё G20 надежд не оправдал. Прорвало мужика. Ну, должность у него такая. Вроде как, большой начальник мирового масштаба, а по рукам и ногам своим аппаратом повязан.

Ресурсов никаких нет и не будет. Приказать никому ничего не может — вечно мечется между основными противостоящими друг другу центрами силы, как белка в колесе. Да и вообще, не может ни черта. Только языком болтать. Причём то справа, то слева у него выскакивают какие-то экспрессивные личности, типа Эрдогана, с критикой мироустройства и требованием его в свою пользу срочно поменять. Что с ними делать, непонятно. Не слушать, не слышать и попросту игнорировать, как класс, никак не получается. Очень уж скандальны. Пойти им навстречу он не может — не от Генсека ООН это зависит (от него вообще мало что в этом мире зависит), да и всем навстречу не пойдёшь. Все же от ООН разного требуют, как правило, взаимоисключающего. Вот и с климатом так… Меняется, зараза, хоть ты тресни!

Впрочем, можно успокоить почтенного и досточтимого синьора Антониу Гутиерриша. Не только с климатом. Всё, чем занимается ООН, ни у него не вытанцовывается и вытанцовываться не будет у его преемников. И у всех его предшественников так было. Нормальное кино. Именно это — правильные пчёлы, которые делают правильный мёд. Нет палестинского государства и, судя по всему, его и не будет. Можно притвориться, что оно есть, но на самом деле его нет, хоть тресни. Не могут его палестинцы построить и не строят давно. Только дураков через ООН и вне её доят в тридцать три вымени. Не работает ни ООНовское миротворчество, ни борьба с распространением ядерного оружия, ни всё остальное, чем ООН безуспешно пытается заниматься.

Да и с чего бы ему работать? Бюрократы изыскивают, либо сами придумывают темы, под которые могут собрать денег, поднимают шум, который им должен в этом помочь, затыкают рты всем, кто пытается объяснить, что и как на самом деле происходит и что можно сделать, а чего сделать никак не получится, принимают идиотские резолюции, противоречащие объективной реальности, борются за их выполнение и потом, когда всё это идёт к дьяволу, куда только и могло пойти, обижаются на тех, кто не готов дальше переть буром в соответствии с их планами, как «Титаник» на айсберг, поскольку им ещё поуправлять своими странами хочется, а с климатом их явно завели не туда и они это наконец-то сообразили. Линяет народ с темы. Явно линяет. Гутиерриш этим разочарован? Ну, пускай пока побудет разочарованным. Кого бы это интересовало…