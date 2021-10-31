Зачем “Фейсбук” будет переименован в “Мета” и что из этого для его пользователей в итоге получится, гадать сегодня можно до бесконечности. Нет, Цукерберг много про это рассказывает, звучит всё красиво и некоторые ему даже верят… Но почему-то представляется мир “Матрицы”, в котором окажутся все те, кого это устроит. Причём даже и за небольшие деньги. Когда очень много людей платит по чуть-чуть, у тех, кто им продал свой товар дела идут гораздо лучше, чем если бы немногие купили его задорого. Виртуальная реальность, дополненная реальность… И с медицинской точки зрения безопасно – не общаясь ни с кем вживую, не заразишься, и с размножением рода человеческого наконец-то удастся покончить, при полном удовлетворении участников процесса.

Опять же, никто никуда не ездит и не летает – выбросов меньше, экология планеты лишается фактора антропогенного давления. Защитники природы, особенно того радикального типа, который представлен Гретой Тунберг и её сектой, счастливы, Цукерберг в шоколаде, Байден и его кодла рапортуют народу о выполнении ими предвыборных обещаний… Климату в целом и средней температуре по планете в частности, правда, все эти игры до фонаря – как менялись, так меняться и будут, но зато наиболее прогрессивная часть человечества сможет на какое-то время ото всего, происходящего вокруг в реальной жизни, отвлечься, пока ребята из Африки, с Ближнего и Среднего Востока, из Южной Азии и Латинской Америки с ней не покончат. Недолго, правда, им этого ждать осталось…

В общем, понятно. Кто за, кто против, кто воздержался – могут рук не поднимать. Решаться будет не демократическим путём. А хоть бы даже и им. Отцы-командиры современной сетевой, интернетной, компьютерной и прочей реальности, к которым Цукерберг безусловно относится, всё для себя решили и это означает, что решили и за всех остальных. Можно, конечно, их системы зомбирования просто игнорировать и к ним не подключаться, живя нормальной жизнью, но ведь они тоже не лыком шиты: бизнес сделали на тонком понимании пороков, слабостей и особенностей человеческой психики. Да и свойственно это человеку, копировать более успешных особей своей породы. Отчего среди нашего собственного начальства проводников этой заразы столько…

Мы же не китайцы, чтобы, если что не туда идти начнёт, отсекать это, не думая ни о чём, кроме итогового выживания страны и интересов населяющих её людей. У нас демократия в её самом странном варианте, который имеет к этим интересам, а похоже, что и к выживанию, такое же отношение, как приватизация по Чубайсу к процветанию, цифровизация и копошение вокруг искусственного интеллекта к развитию, а финансово-экономический блок правительства к развитию экономики. И это мы ещё Кудрина, Грефа, Набиуллину, Голикову, Сердюкова, Рогозина и Силуанова не вспомнили, не говоря о многих других. Имя им легион. Так что мы и без Цукерберга загнёмся. А уж с ним и всеми его коллегами из Соединённых Штатов, и вовсе никаких шансов на выживание нет. Ну, хоть развлечёмся напоследок.