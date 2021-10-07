7 октября… Путину 69 лет

Только что он сделал пару публичных ремарок по газу, в результате которых цены на спотовом рынке Европы упали более, чем на треть. Похоже, что он таким изящным способом сделал Евросоюзу подарок на СВОЙ день рождения. Поблагодарил его за это хоть кто-нибудь из тамошней бюрократии, которая так любит ему по любому поводу и без повода голову морочить и шельмует почём зря, обвиняя во всех своих проблемах, а если их нет, создавая их, как было с Грузией, Крымом, Донбассом, малайзийским «Боингом», Скрипалями, Навальным, транзитом газа через Украину, «Севморпутём» и всем прочим, о чём сейчас сходу и не вспомнишь? Да нет, разумеется! Хотя беспрецедентные нынешние проблемы Европы с отоплением и электроэнергией ей создала не Россия, а её собственные политики.

Редкостные в итоге они все, за редчайшими исключениями, оказались идиотами. Причём идиотами непрофессиональными, непрерывно врущими всем окружающим и самим себе по любому поводу и без, вечно любящими выдавать свои фантазии за точные расчёты и курочить реальные сектора своей и чужой экономики в пользу авантюрных, ничем не подкреплённых прожектов. Так «хороша» оказалась вся их альтернативная энергетика и так глупо рухнули все расчёты, которые были сделаны по климату тем жульём, которое у них сходит за авторитетных экспертов… На этом фоне Путин действительно выделяется, как слон среди сурикатов, среди которых бродит пара-тройка антилоп покрупнее. Да и те, судя по всему, не более чем водяные козлы (кто не в курсе, кто это, может свериться с книгами Капитана Майн-Рида)…

И, кстати! Ровно шесть лет назад в этот день запущенные с акватории Каспийского моря российские «Калибры» ударили по боевикам в Сирии, обозначив не только коренной перелом в тамошней гражданской войне, но и продемонстрировав всему миру наличие у России высокоточного оружия. Запомнилось в том числе потому, что в этот день автор впервые вышел в эфир с программой «От двух до пяти» на «Вестях ФМ», которая там до сих пор выходит, только не три раза по три часа, а пять раз по два и называться стала «От трёх до пяти». Что несомненно для мира осталось событием незамеченным, но лично для автора, значит много. Впрочем, для него и победы российских ВКС в Сирии, и операция нашей армии в Карабахе, и её почти полное нынешнее перевооружение значат немало. Хороший день. Ёмкий.