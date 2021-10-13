Клим не может лично получить награду по уважительной причине: он сейчас в космосе

Европейская киноконвенция в Барселоне подошла к концу, и в этом году Россия не только была полноценно представлена там отличной презентацией «Централ Партнершип», а еще и получила награды.

Режиссеру Климу Шипенко вручили приз за технические достижения фильма «Вызов», и мало что в истории кинофорумов звучало и выглядело более красиво, чем ситуация, когда Вадим Верещагин пошел получать награду вместо Клима Шипенко, потому что сам режиссер сейчас находится… в космосе.

Собственно, об этом мы и писали в предыдущем тексте о CineEurope, еще не зная тогда, насколько впечатлит организаторов история фильма «Вызов». Артисты, снимающие(ся) на орбите — это и правда жутко крутое событие, которое готовы оценивать первые люди мировой киноиндустрии, но только не ворчуны в соцсетях.

Однако очень ценно, что не только фасадными проектами выделилась Россия на CineEurope. Премию форума получил также директор по операционной деятельности сети «КАРО» Александр Кузнецов. Отметить выдающуюся преданность делу и служение отрасли (формулировка премии) собирались еще в прошлом году, но из-за пандемии перенесли на этот.