{ 13 октября 2021 }

Клим не может лично получить награду по уважительной причине: он сейчас в космосе

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Европейская киноконвенция в Барселоне подошла к концу, и в этом году Россия не только была полноценно представлена там отличной презентацией «Централ Партнершип», а еще и получила награды.

Режиссеру Климу Шипенко вручили приз за технические достижения фильма «Вызов», и мало что в истории кинофорумов звучало и выглядело более красиво, чем ситуация, когда Вадим Верещагин пошел получать награду вместо Клима Шипенко, потому что сам режиссер сейчас находится… в космосе.

Собственно, об этом мы и писали в предыдущем тексте о CineEurope, еще не зная тогда, насколько впечатлит организаторов история фильма «Вызов». Артисты, снимающие(ся) на орбите — это и правда жутко крутое событие, которое готовы оценивать первые люди мировой киноиндустрии, но только не ворчуны в соцсетях.

Однако очень ценно, что не только фасадными проектами выделилась Россия на CineEurope. Премию форума получил также директор по операционной деятельности сети «КАРО» Александр Кузнецов. Отметить выдающуюся преданность делу и служение отрасли (формулировка премии) собирались еще в прошлом году, но из-за пандемии перенесли на этот.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. «Матрица» может получить продолжение

    2. «Матрица» может получить продолжение

    Энди и Лана Вачовски намерены продолжить работу над легендарной франшизой «Матрица». Об этом сообщило издание Latino Review, утверждающее, что сценаристы уже общаются с продюсерами и обсуждают с ними возможные сюжетные линии новых фильмов. Пока нельзя с уверенностью утверждать, [Читать...]


  2. Кто выжил в театре — в космосе, как дома

    3. Кто выжил в театре — в космосе, как дома

    Первый канал объявил дату выхода реалити-шоу «Вызов. Первые в космосе». На вечер 5 сентября (22:00) планов лучше не строить — тот случай, когда у телевизора будет интересней. В стартовом выпуске шоу расскажут о кастинге на главную женскую роль [Читать...]


  3. «Супергерл» может получить кроссовер с «Флэшем»

    4. «Супергерл» может получить кроссовер с «Флэшем»

    Сериал CBS «Супергерл» может получить кроссовер с «Флэшем» – другим шоу по комиксам DC. Как сообщает портал BleedingCool, новый проект уже находится в производстве и, скорее всего, эпизоды появятся на малом экране в мае 2016 года. Представители CBS пока [Читать...]


  4. Трансформер Бамблби может получить собственный фильм

    5. Трансформер Бамблби может получить собственный фильм

    Персонаж вселенной «Трансформеров», автобот по прозвищу Бамблби может получить отдельный фильм. Об этом завил фанатскому порталу TFW2005 главный исполнительный директор Hasbro Брайан Голднер. Несмотря на то, что проект пока официально не объявлен, такой вариант развития событий является вполне [Читать...]


  5. Сестра Принса может получить все его миллионы

    6. Сестра Принса может получить все его миллионы

    Младшая сестра Принса Тика Нельсон может унаследовать всё его состояние. Пока нет никаких данных о том, что он составлял завещание, на момент смерти музыкант не был женат, у него не было детей, и его родители давно умерли. По [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»