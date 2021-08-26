Кто выжил в театре — в космосе, как дома

Первый канал объявил дату выхода реалити-шоу «Вызов. Первые в космосе». На вечер 5 сентября (22:00) планов лучше не строить — тот случай, когда у телевизора будет интересней.

В стартовом выпуске шоу расскажут о кастинге на главную женскую роль в фильме «Вызов». Для подавляющего большинства людей интриги, правда, никакой нет — каждый утюг успел рассказать, что победила в нем Юлия Пересильд, но дело ведь и не в интриге: можно просто следить за отбором без спортивного интереса, а окунаясь именно в атмосферу выяснения, «каких берут в космонавты».

А дальше нас ожидает центрифуга впечатлений от просмотра всех этапов подготовки к съемкам «Вызова». Как мы уже писали, это ведь еще и научно-просветительский проект «Красного квадрата» с «Роскосмосом», в котором поколение, позабывшее космос, сможет вспомнить о нем в максимально актуальном формате. Юлия Пересильд уже сообщила, что в театре ее порой крутили не хуже, чем в центрифуге — теперь за этим можно будет лично понаблюдать.