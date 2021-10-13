Поговорим о сволочах. Не крупных — этих, и наших, и не наших, мы каждый день видим на телеэкране, но редко сталкиваемся с ними в реальной жизни. А вот сволочь мелкая, цепкая и въедливая, которая гадит даже не по служебным обязанностям или по инструкции, а просто по привычке, или из осторожности — как бы чего не вышло (чего?!), или из гнусности и мелочности характера, или чтобы свою власть хотя бы так проявить — это действительно проблема и головная боль миллионов людей. Так иногда может эта Баба Яга, которая вечно против, старуха Шапокляк, которая совершенно точно знает, что «хорошими делами прославиться нельзя», опора и основа мелкого чиновничества во все эпохи, всех стран и народов, судьбы перекалечить! И ничего с ней, сволочью этой, сделать нельзя.

Вспоминается, как их всех, засевших в ЖЭКах, парткомах и профкомах, комитетах ВЛКСМ и бесконечных комиссиях по допуску, комиссиях по распределению, комиссиях и комитетах по выезду, ОВИРах, домкомах и всех прочих инстанциях, толку от которых было бесконечно мало, а власти у них надо всеми окружающими — бесконечно много, ненавидели. Не на стремлении народа к свободе религии или к демократии накрылась советская власть, а на лютой всеобщей неприязни к мелкому, среднему и крупному чиновничеству и его зеркальному отражению — так называемой общественности. И если власть нынешняя накроется когда-нибудь тем же самым медным тазом, то не из-за Навального и иноагентов, а из-за тех же самых людей, которые после развала СССР никуда не делись.

Некоторые из них даже сильно поднялись и продвинулись, обросли полномочиями и весьма заматерели. В условиях полнейшей безнаказанности, вседозволенности, всесилия бюрократии, обилия лёгких денег при обыденности казнокрадства, всякая мелкая моль, серая мышь и юркая крыса в такого монстра может разрастись… Ну, они и разрастаются. А чего им собой жизненное пространство не заполнить, при отсутствии норм морали, этики, поведения и контроля над ними? Паразиты могут умножать свою численность бесконечно не только в живой природе, но и в человеческом обществе. Это как на бразильском Змеином острове, он же Илья-де-Кеймада-Гранди, месте жутком и для жизни людей совсем непригодном. Одни смертельно ядовитые змеи вокруг…

Вспомнилось, невесть почему, как, перед тем, как Советский Союз распался и уже ясно было, что не будет страны, не нужна она тем, кто ею руководит, уезжал в эмиграцию брат с семьёй. Тогда сотни тысяч людей из рушащегося на глазах Союза ломанули куда глаза глядят, понимая, что может с ними и их детьми случиться, если так дальше будет продолжаться. И, кстати, со многими оно в 90-е и случилось, а многим это ещё только предстоит — окончательный распад и передел всего и вся на постсоветском пространстве только впереди. Так вот, уезжали они в Израиль и приглашение туда получили на всех, включая крёстную жены брата, родную сестру её матери, тихую пожилую деревенскую тётю Надю, человека из подмосковной деревни, прожившего бедную безответную и очень нелёгкую жизнь.

Дом у неё зимой утопал в снегу, удобства были во дворе, вода в колодце, а кормилась она картошкой, которую на своём участке для этого и выращивала. При этом никто, кроме любимой племянницы ей с этим не помогал, а когда та замуж вышла, начали помогать и мы с братом. Дочек их она любила, как родных внучек и готова была с ними ехать куда угодно, лишь бы не расставаться, благо телефонов мобильных тогда не было, а как шли письма из-за границы — отдельная тема. Так вот, осталась она в Союзе. Израильтяне её готовы были принять, как члена семьи новых репатриантов, не вопрос, но какая-то наша зараза в ОВИРЕ решила, что нечего деревенской бабке жизнь в субтропиках доживать. Отказали в выезде. И таких было много. Главное дело было — отказать кому-нибудь, неважно, в чём.

Маленькие подлые люди очень любят отказывать, запрещать и не позволять. При этом они вполне бескорыстны — им от этого и безо всякой материальной выгоды хорошо. Пришибить их — сам же и сядешь. Вот уж кто себя защищает, так это чиновничество — сами себе на этот счёт все законы пишут и за их исполнением строго следят. Найти управу в верхах? А у них всё по инструкции. Попробуй, найди! Ни к кому не подкопаешься. Да и за что? Что он, сволочь, так нету у нас такой формулировки для увольнения с работы, и не было никогда. Что хорошим людям жизнь портит? Тем более. Им её не испортишь, так они расплодятся, эти хорошие люди, а то и на посты какие попадать начнут. Куда тогда сволочей девать? Закон флотации дерьма в обществе. Всегда оно всплывает и поверху плавает…