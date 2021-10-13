Диагноз есть, пора лечить: что не так с биполяркой российской киноподдержки

Мы уже не раз писали о том, что при нормальной в целом поддержке продакшена, в прокате отечественный кинематограф терпит крах. По всей видимости, Минкульт с этим просто смирился — его политика невмешательства привела к тому, что сейчас доля российского кино в российском же прокате упала ниже 30%. На экранах засилье Голливуда, и даже профинансированные государством картины еле-еле выходят в плюс — чтобы отдать половину заработка на Запад. Как же так? Объясним.

Львиную долю российского кинопроката занимают компании Sony и Universal. Помимо своих собственных картин, они же зачастую занимаются прокатом российского кино, в том числе снятого за счет бюджета. Технически плохого здесь ничего нет, конкурентный рынок и все такое — однако не раз и не два складывалась ситуация конфликта интересов, когда собственный и российский фильм вставали в штыки. Ну а дальше… На словах мы любим родных и приемных детей одинаково, а на деле — кому достаются лучшие игрушки?

Вот и получается, что поддерживая российское кино на стадии производства, Минкульт гробит половину его потенциала просто отдавая не в те руки. В печальном итоге на наших фильмах с госучастием зарабатывают западные компании — да и делают это откровенно в пол-силы, давая лучшие прокатные окна собственным кассовым продуктам, а остальное «возьми Боже что нам негоже». Государство платит дважды — поддерживая сначала киношников, а затем прокатчиков — и все как в трубу. Только нам кажется, что это какая-то кривая схема, и КПД давно пора увеличить?

Выход напрашивается сам собой — логично же, если прокатом значимых российских картин занялись бы российские же компании? Западные прокатчики, кажется, за этим столом уже наелись, как бы не лопнуть. Гораздо проще отстроить систему, когда деньги не выходят за пределы интересов страны, чем продолжать подбрасывать халтуру другим — у них и так все неплохо, а наши к меню из хрена без соли уже привыкшие. Прекрасным вариантом в этой связи стало бы правило, согласно которому получившие госденьги продюсеры могли бы работать только с российскими прокатными компаниями.

Сейчас наступил тот момент, когда мы можем достучаться-таки до Министерства и, как минимум, обратить внимание на эту проблему. Потому что если не мы, то, похоже, никто.