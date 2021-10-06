{ 6 октября 2021 }

«Союзмультфильм» не видит перспектив в производстве мультфильмов для взрослых

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

«Союзмультфильм» не видит коммерческих перспектив в производстве мультфильмов для взрослых. Эту позицию можно подвергнуть критике. Но что студия может снять для взрослых?

Успешные взрослые мультипликационные проекты, начиная с «Рик и Морти» и кончая «Симпсонами», по содержанию не подходят для российской государственной киностудии. При перекладывании сценариев современных российских киносериалов в мультфильмы для взрослых острые моменты — политические, нравственные, эротические, чёрный юмор — станут слишком выпуклыми, слишком вызовающими.

Без острых моментов снимать мультфильмы для взрослых не имеет смысла. Для фестивалей подойдёт, а для массового зрителя нет. Это, скорее всего, и имеет в виду «Союзмультфильм».

Методичка


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