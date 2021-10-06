{ 6 октября 2021 }

Существует ли сегодня контркультура?

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Продолжая монолог о влиянии интернета и социальных сетей на способ потребления информации невольно начинаешь задаваться вопросом — что сегодня является андеграундом и контркультурой? Если это ответная реакция на главенствующую форму в мировой культуре, то какая это форма?

Если проецировать значение термина на реальное положение вещей, то к контркультуре можно будет отнести даже движение антиваксеров, хотя они в последнюю очередь задумываются об этом в данном контексте. «Дау» Хржановского — шаткий, но вполне иллюстративный пример контркультуры. По крайней мере проект был таковым до попадания фильмов в открытый доступ. Контркультура с натяжкой — «Donda» до официального выхода альбома.

Последние два примера не столько демонстрируют экспериментальный подход в жанровых тонкостях, сколько в типе дистрибуции искусства. «Дау» снимался без сценария, практически без вмешательства режиссера в процесс, а посмотреть можно было лишь в специальном пространстве в Париже, предварительно заполнив анкету и лишаясь на какое-то время мобильного телефона. «Donda» — эволюционирующий на протяжении двух месяцев альбом, который не существовал в формате альбома. Я бы мог назвать в качестве примера альбом Хаски «Евангелие от собаки», но у него вовсе не было аудитории, а значит это искусство в голове художника, иными словами — миф (см. Гоголь и второй том «Мертвых душ»).

Цель контркультуры — изменение или влияние на мнение и ценности большинства. «Дау» вынуждает жаждущих пойти наперекор своим принципам и смотреть на то, что трудно назвать фильмом. «Donda» привлекла миллионы слушать альбом в совершенно неудобное время, поощряя на выходе тем, что нельзя назвать конкретно альбомом. Но ни «Дау», ни «Donda» ничего не меняют в сознании масс.

Люди, занимающиеся диссертациями на тему роли контркультуры в современности в унисон пришли к выводу, что контркультура все таки жива. Но грань между ней и главенствующей культурой настолько размыта, что её приходится искать в мелочах и пытаться углядеть её элементы в мейнстриме. Иными словами — мейнстрим уже является контркультурой, а контркультура мейнстримом.

Тихое Место


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