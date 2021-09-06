Давайте считать чужие деньги

Альбом «Donda» ожидаемо дебютировал на первом месте американского чарта Billboard 100 с результатом в 327,270 эквивалентных копий (с учетом прямых продаж и прослушиваний). Результат был бы лучше, если бы альбом вышел не воскресным утром, а в пятницу, как и случается со всеми большими релизами. Если бы у музыканта были дополнительные два с половиной дня, то можно было бы целиться на полмиллиона копий.

Дрейк влетел на стриминговые площадки громче всех в истории, побив рекорд «Scorpion» — это лучший дебют на все время существования Spotify и Apple Music. Ему пророчат около 600,000 эквивалентных копий, но есть один нюанс.

Скорее всего, «Donda» суммарно до конца года проявит себя, как более выносливый альбом в чартах. Как мы это поняли: альбом Канье Уэста за первый день на Spotify собрал 95 млн. прослушиваний, а на второй и третий этот показатель только увеличивался на какие-то несколько процентов. «Certified Lover Boy» демонстрирует обратную картину — падение на 41% на 2-й день.