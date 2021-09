Давайте считать чужие деньги

Новый альбом Тома Петти «Hypnotic Eye», выпущенный в середине лета 2014 года, вышел на первую строку чарта Billboard. Такое произошло впервые за свою почти сорокалетнюю карьеру музыканта. В абсолютных цифрах, правда, достижение не слишком выдающееся, поскольку продана всего [Читать...]

Дэвид Гетта преодолел отметку в 2 млрд прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify. Он стал третьим по счету исполнителем, продемонстрировавшим такой результат, после Эминема и Эда Ширана. — Я хочу поблагодарить вас за то, что помогли мне достичь такого [Читать...]

По данным Spotify, количество прослушиваний трека «Baby Blue» рок-группы Badfinger выросло на 9000% после финального эпизода культового сериала «Во все тяжкие». Песня «Baby Blue» вошла в альбом классической британской рок-группы «Straight Up» 1971 года. Последний эпизод сериала «Во [Читать...]

Новый, четвертый по счету студийный альбом Бритни Спирс “In The Zone” занял первое место в чартах, разойдясь в количестве 609.000 пластинок только за первую неделю продаж. Диск, включающий в себя сингл “Me Against The Music”, записанный совместно с [Читать...]

Для того чтобы получить доступ к полному каталогу легендарных рокеров Pink Floyd на ресурсе Spotify, нужно, чтобы одна из песен группы набрала более миллиона прослушиваний.?Spotify обратился к фанатам группы при помощи социальных сетей с посланием, согласно которому все [Читать...]