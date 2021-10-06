{ 6 октября 2021 }

У «Гладиатора-2» будет новый герой

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Спустя 20 лет с выхода знаменитого «Гладиатора» Ридли Скотт снимет продолжение. Сейчас режиссер занят фильмом о «Наполеоне» с Хоакином Фениксом, но сиквел «Гладиатора» — уже неизбежен: Скотт рассказал, что уже давно увлечен работой по «Гладиатору 2», смотрел несколько сценариев, и магистральный как раз сейчас вовсю пишется. (дальше возможны спойлеры, и забавно думать, что кто-то не смотрел этот фильм)

О возвращении гладиатора говорили давно, и больше всего смущали варианты с воскрешением Максимуса. Рассел Кроу, конечно, крутой, но колесница уже уехала, мягко говоря, поэтому слегка настораживали разговоры о сценариях, вроде написанного Ником Кейвом (римские боги вернут героя обратно в мир живых, чтобы убить Иисуса Христа и его последователей, герой станет бессмертным и будет участвовать в исторических сражениях, спасая рядового Райана и поджигая Москву вместе с уже упомянутым наполеоном).

Ридли Скотт обещает историю попроще. Сюжет разразится через 25-30 лет после событий первой части, а главным героем, вероятно, станет племянник императора Коммода Луций. Пока, если честно, сложно понять, зачем всё это, но Скотт умеет удивлять. Подождем.

НЕВМИНКУЛЬТ


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