Марине Раковой не повезло. Целый вице-президент «Сбербанка», бывший замминистра просвещения, красивая блондинка с хорошо поставленной речью — и на допрос под белы руки на тему хищений в особо крупных размерах, и из «Сбера» её уволили… Нехорошо так с женщинами, явно приятными во всех отношениях, поступать! Не по-мужски. Кто только распорядился этим делом заняться? Там же ещё «Шанинка» по самые уши завязана, а это знатная кузница наших кадров, опора и основа современного российского либерализма, один из стержней, намертво сцепляющих нас, косных, опрелых, посконных, исконных и отсталых со светочем европейской мысли и демократии — Великобританией. Которая, конечно, королевство, но парламент там наистарейший, профессора наилиберальнейшие и нас с неё пример только брать и брать, учиться у неё и учиться… Почти по Ленину.

Елене Бойко, бывшему замминистра здравоохранения, красивой блондинке, явно приятной во всех мыслимых и немыслимых отношениях (соответствующими видеоматериалами полон зловредный интернет, который всё помнит), правда, в отличие от Раковой, на редкость косноязычной, чтоб не сказать — не способной связать два слова, повезло. Её с поста просто уволили. Интересно, кстати, где она сейчас трудоустроена? Случайно не в «Сбере»? Или для проштрафившихся бывших замминистров, особенно, если они блондинки и соответствуют правильным параметрам (у танкистов это называется ТТХ: тактико-технические характеристики), открыты и другие двери? Скорее всего. Да и не только для блондинок. Что у нас, кадровый блат и кадровый же беспредел должен быть цветом волос ограничен? Нетушки. Нынче демократия на дворе.

Интересно, правда, почему они все, как одна, замминистрами по информатизации да цифровизации были? И много ли ещё таких метресс, фавориток и фаворитов (нынче времена по этой части либеральней некуда, только на гей-парады ходить не надо и флаги не надо радужные под окнами своих офисов вывешивать) по нашим властным коридорам ходят-бродят, бюджеты немеряные туда-сюда перекидывают, себя не забывая? И ещё интереснее, кто их всех на эти посты назначает и до поры крышует, пока совсем не зарвутся или не проколются так, что их сдавать приходится? Не навсегда, конечно. На время. По Евгении Васильевой видно. Она, конечно, замминистра не была и к цифровизации с информатизацией отношения не имела — давно дело было, но в Министерстве обороны её хорошо помнят. Да и аманта ея, «товарища Васильева» — тоже. Благо, он и сейчас в нашей власти человек не последний. Ну, такая кадровая политика в стране. Причудливая.