«Союзмультфильм» выпускает ролики для занятия спортом

Киностудия «Союзмультфильм» подготовила видеоролики зарядки с героями мультфильмов. Упражнения из роликов, созданных при поддержке Минздрава РВ, одобрили в НМИЦ здоровья детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

— Киностудия «Союзмультфильм» и детский центр «Союзмультклуб» подготовили для детей дошкольного и младшего школьного возраста зажигательные онлайн-зарядки с героями любимых мультфильмов. Зарядки прошли экспертизу НМИЦ Здоровья детей Минздрава России. Они длятся три минуты, всего 8 зарядок с разными движениями, — говорится в описании проекта.

Ведут зарядку Забава из сказки «Летучий корабль», Принцесса, Осел и Пес из «Бременских музыкантов», Алиса Селезнёва из «Тайны третьей планеты», Старуха Шапокляк из мультфильмов о Чебурашке и персонажи из новых сериалов «Оранжевая корова» и «Простоквашино», Ролики будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях киностудии «Союзмультфильм», Минздрава России и Центра здоровья детей.