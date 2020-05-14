{ 14 мая 2020 }

«Союзмультфильм» выпускает ролики для занятия спортом

Рубрики: [Кино]  

Кадр из мультфильма Бременские музыканты

Киностудия «Союзмультфильм» подготовила видеоролики зарядки с героями мультфильмов. Упражнения из роликов, созданных при поддержке Минздрава РВ, одобрили в НМИЦ здоровья детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

— Киностудия «Союзмультфильм» и детский центр «Союзмультклуб» подготовили для детей дошкольного и младшего школьного возраста зажигательные онлайн-зарядки с героями любимых мультфильмов. Зарядки прошли экспертизу НМИЦ Здоровья детей Минздрава России. Они длятся три минуты, всего 8 зарядок с разными движениями, — говорится в описании проекта.

Ведут зарядку Забава из сказки «Летучий корабль», Принцесса, Осел и Пес из «Бременских музыкантов», Алиса Селезнёва из «Тайны третьей планеты», Старуха Шапокляк из мультфильмов о Чебурашке и персонажи из новых сериалов «Оранжевая корова» и «Простоквашино», Ролики будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях киностудии «Союзмультфильм», Минздрава России и Центра здоровья детей.

.


Похожие посты:


  1. Союзмультфильм возродит «Веселую карусель»

    2. Союзмультфильм возродит «Веселую карусель»

    Художественный руководитель «Союзмультфильма» Михаил Алдашин планирует вернуть на студию художников и режиссеров, которые работали на ней ранее. Планируется открыть при студии художественные курсы, а также начать тесное сотрудничество с одним из ведущих режиссерских ВУЗов ВГИКом. «Главная задача, которая [Читать...]


  2. Мишка Умка спустя полсотни лет

    3. Мишка Умка спустя полсотни лет

    «Союзмультфильм» объявил о выпуске продолжения советского мультфильма «Умка». Реинкарнация приурочена к 50-летия анимационного фильма. Третья серия станет финальной в приключениях белого медвежонка. Аниматоры обещают показать мультфильм к концу декабря. История про Умку, подружившегося с мальчиком-чукчей, началась в далеком [Читать...]


  3. 100-летие российской анимации

    4. 100-летие российской анимации

    Концертное шоу «Путешествие в страну мультфильмов», посвященное 100-летию российской анимации, пройдет в Государственном Кремлевском дворце 28 октября. На кремлевской сцене в этот вечер прозвучит музыка из всеми любимых мультфильмов в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством [Читать...]


  4. Гитарист «Алисы» выпускает сольный альбом с голосом Кинчева

    5. Гитарист «Алисы» выпускает сольный альбом с голосом Кинчева

    Гитарист группы «Алиса» Игорь Романов выпускает сольный альбом, которому он дал название «Паранойя». На официальном сайте «Алисы» сообщается, что в пластинку включены три песни и восемь инструментальных композиций, при этом песню «Пепел» спел Константин Кинчев, «Хаос» исполнил Оркус [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««