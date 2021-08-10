{ 10 августа 2021 }

Социальное румынское порно для русских взрослых

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Со второй попытки киноподелка Раду Жуде все-таки проникнет в российский прокат, но, судя по всему, неглубоко. Киношка под названием «Безумное кино для взрослых» (в оригинале звучит похабнее, если не сказать порнхабнее) получила удостоверение и будет показана зрителю.

Правда, многие критики время тратить не советуют. Румынская новая волна всего лишь пытается нагнать Европу, в которой давно догадались, что выгоднее качественного порно может быть только очень дешевое и некрасивое, поданное зато под мнимым социально-психологическим соусом.По факту, чаще всего получается крайне уныло, когда и порно убогое, и психологии толком никакой, ведь она здесь изначально была лишь маскировкой.

Скандальная сцена с хоум-видео в начале, призванная привлечь зрителя, быстро (хотя не так быстро, как хотелось бы) заканчивается, и начинается тоскливая тягомотина с элементами народно-городского фрик-шоу. Ответы же на главный социальный вопрос: «что делать учительнице, чье домашнее порно улетело в сеть?» — даются на уровне ТикТока, ведь даже на порносайтах встречаются ролики с более продуманным социально-психологическим базисом.

Жалко и странно, что отечественный фильм «Глубже!» дальше «Кинотавра» толком не продвинулся. Румынским представителям новой волны многому удалось бы у него научиться. Да и не только румынским, собственно.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. ПОРНО-ПРИЗЫ СНУПА ДОГГИ

    2. ПОРНО-ПРИЗЫ СНУПА ДОГГИ

    Американский рэппер Снуп Догг (настоящее имя Келвин Броадус) выиграл два порно-приза. По сообщению музыкального телеканала VH1, видеоролик 29-летнего калифорнийского музыканта «Doggystyle» был удостоен этих наград на ежегодной церемонии вручения призов в мире порно-индустрии 2002 Adult Video News Awards. [Читать...]


  2. Юэн МакГрегор не против сняться в «Порно»

    3. Юэн МакГрегор не против сняться в «Порно»

    Шотландский актер заявил, что с удовольствием рассмотрит предложение сняться в продолжении культового фильма Дэнни Бойла «На игле» (1996) по роману Ирвина Уэлша. Именно роль в этой картине, напомним, стала трамплином для молодого актера. Писатель Ирвин Уэлш написал продолжение [Читать...]


  3. Александр Сокуров предложил прекратить запрещать порно

    4. Александр Сокуров предложил прекратить запрещать порно

    Александр Сокуров предложил прекратить запрещать порно и пропаганду нацизма в кино. Народный артист России, режиссёр выступил за прекращение обязательной выдачи прокатных удостоверений. Сейчас их киноделы должны получать в Минкульте до выхода их произведений в прокат. Дословно Сокуров говорит [Читать...]


  4. Преподавательницу уволили за ретро-фильмы для взрослых

    5. Преподавательницу уволили за ретро-фильмы для взрослых

    Жаклин Лоран Оже – 73-летняя преподавательница актерского мастерства из Монреаля – была уволена за софт-порно, в котором она снималась в молодости. Эротические фильмы с ее участием обнаружили в интернете ученики частной школы, где она работала, сообщает The Guardian. Жаклин [Читать...]


  5. «Славные парни»: Смог и порно

    6. «Славные парни»: Смог и порно

    Неоправданно забытый Голливудом поджанр боевиков – бадди-муви (приятельский фильм, в котором два главных героев, связанные дружбой, творят всякие безумные и веселые вещи) – периодически даёт о себе знать, но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Иронично, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»