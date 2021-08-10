Социальное румынское порно для русских взрослых

Со второй попытки киноподелка Раду Жуде все-таки проникнет в российский прокат, но, судя по всему, неглубоко. Киношка под названием «Безумное кино для взрослых» (в оригинале звучит похабнее, если не сказать порнхабнее) получила удостоверение и будет показана зрителю.

Правда, многие критики время тратить не советуют. Румынская новая волна всего лишь пытается нагнать Европу, в которой давно догадались, что выгоднее качественного порно может быть только очень дешевое и некрасивое, поданное зато под мнимым социально-психологическим соусом.По факту, чаще всего получается крайне уныло, когда и порно убогое, и психологии толком никакой, ведь она здесь изначально была лишь маскировкой.

Скандальная сцена с хоум-видео в начале, призванная привлечь зрителя, быстро (хотя не так быстро, как хотелось бы) заканчивается, и начинается тоскливая тягомотина с элементами народно-городского фрик-шоу. Ответы же на главный социальный вопрос: «что делать учительнице, чье домашнее порно улетело в сеть?» — даются на уровне ТикТока, ведь даже на порносайтах встречаются ролики с более продуманным социально-психологическим базисом.

Жалко и странно, что отечественный фильм «Глубже!» дальше «Кинотавра» толком не продвинулся. Румынским представителям новой волны многому удалось бы у него научиться. Да и не только румынским, собственно.