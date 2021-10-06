{ 6 октября 2021 }

Узник грузинского замка Иф

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Радует оптимизм нового узника то ли грузинского замка Иф, то ли тбилисской Бастилии в роли которого вместо Эдмона Дантеса или Железной Маски подвизается экс-президент и бывший глава Одессы, а ныне то ли мелкий, то ли средний украинский чиновник Михаил Саакашвили. Чистый Дюма… Персонаж, конечно, не его масштаба, но апломб у него истинно королевский. Интересно, не родственник ли он по бабушкиной линии кому-то из последних Бурбонов или, хотя бы, Луи Филиппу, на которого даже внешне похож? Партия его в любом случае заняла второе место на выборах, так что теперь он будет делать упор на то, что является узником политическим и можно спорить на что угодно, найдутся идиоты, которые на это купятся.

Особенно их много будет на Западе, в первую очередь в Соединённых Штатах, под что помянутый Саакашвили уже сообщил Зеленскому, в подданстве которого состоит, что является личным, персональным заключённым Путина — бессмысленная информация для Зе, уровень влияния которого на Путина и в целом на Россию, Грузию, а иногда кажется, что и на Украину, равен нулю, если не отрицательным величинам. Так что если судьба Саакашвили будет зависеть от него, мотать тому срок от звонка до звонка. Зря он в Грузию вернулся. Хотя, может, рассчитывал на что или в заблуждение его сподвижники ввели — обещали взять Тбилиси в пешем и конном строю. Повёлся. В величие своё поверил, прямо, как Лженерон у Лиона Фейхтвангера.

Интересно, сияние нимба над своей особой он по вечерам не наблюдает? Как зримое подтверждение его богочеловеческой сущности, в полном соответствии с литературным классиком и реальными античными представлениями о величии царственных особ? А то, может, он камеру свою сам и освещает? Очень удобно в быту и электричество позволяет экономить, что для Грузии важно. С паршивой овцы хоть шерсти клок… Что до того, в какой мере он является узником Путина, интересно, сам Путин в курсе, что у него на балансе в Тбилиси имеет место быть такой сын лейтенанта Шмидта? Почему-то кажется, что нет. Не его вопрос. Был бы Саакашвили реалистом, он хотя бы на Петрова и Боширова сослался или ещё на кого, помельче. Но, может, ему до сих пор кажется, что он в Москве кого-то и в самом деле интересует…

Евгений Сатановский


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