Москва. Студии. Вариант кассетного будущего

Привлекло внимание сообщение о появлении в продаже в Москве студий, площадью девять квадратных метров. Не поверил своим глазам. Проверил — действительно, девять. В новостройках. И какая-то молодая дура-рекламщица бодро распинается на тему того, как это классно, какой на такого рода гробики с музыкой от нынешних застройщиков спрос и как эти самые застройщики его успешно удовлетворяют за сущие пустяки в цене — ВСЕГО лишь по 3,6 миллиона рублей. Ну, то есть в районе 40 тысяч евро. И то, что для нормального человека означает всего лишь, что застройщики эти, со всей их рекламой и отсылкой к примеру Японии, в которой такого рода проекты популярны (хватает же ума в огромной России всерьёз на японцев ссылаться!), просто НЕПРАВИЛЬНЫЕ пчёлы, которые делают НЕПРАВИЛЬНЫЙ мёд, для них — прибыльный бизнес.

Одно слово — эффективные менеджеры. До того эффективные, что от этого сочетания жадности, глупости и наглости, аж дух захватывает. Интересно, означает ли ссылка на Японию, что следующим нововведением на рынке новостроек Москвы станут кассетные квартиры по образу и подобию японских капсульных отелей? Ну — это в которых заскакиваешь в «номер» ногами вперёд и размещаешься, как на полке железнодорожного вагона, без изысков, зато в максимально плотной упаковке — наподобие шпрот в консервной банке, только без масла. Да и зачем там оно? При этом понятно, что для одинокого студента, командированного или старого небогатого холостяка такого рода студия — в самый раз. Жениться, завести детей или собаку с кошкой там не сможешь, так ведь им и не нужно. Одно слово — будущее население столицы…

Если же полагать, что в перспективе Москву — один из самых крупных мегаполисов мира, центр самой большой по площади страны этого мира, к которой под предлогом разгрузки её исторического центра от осточертевших населению бесконечных бюрократов с их мигалками, Медведев прирезал изрядный кусок области, неуклюже обозвав его Новой Москвой (ни одна начальственная сволочь в итоге туда свои офисы почему-то так и не переместила), будет населять кто-то, кроме студентов и одиноких старых холостяков (у мигрантов на студии по такой цене всё равно денег нет и не будет), то появление такого рода человеческих муравейников можно расценить исключительно как диверсию и издевательство над населением и высшим руководством страны с его программами поддержки семьи, о которых непрерывно рассказывают из каждого утюга. Ну, или того хуже.

К примеру, в Японии микростудии строят во-первых потому, что она по площади — как Япония, а не как Россия. Маленькая. И на этих островах населения — почти, как у нас. Тесно там. И во-вторых потому, что она вымирает. Детей мало, женятся очень поздно и далеко не все, интимная жизнь у значительной части молодого поколения отсутствует, как таковая… В общем, хана Японии настаёт уже в самой обозримой перспективе. Разве что, живут долго, что есть, то есть. Но будущее её под большим вопросом. Зачем ей строить большие квартиры? Обществу, состоящему из небогатых одиночек, не имеющему никаких других перспектив, и таких студий на одну персону, в которых едва поместиться можно, хватит. Так что не исключено, что те, кто в Москве копирует японские микростудии имеют в виду для России именно такое будущее. И под него дома и готовят, благо, свои деньги с них они так и так заработают.

Скажем, останется от страны кусок, размером с Японию, не больше. Желающие могут наложить на карту России контуры Японии, для большей достоверности совместив Токио с Москвой. Мегаполис на мегаполис, чего уж там! Остальное можно продать. Или обменять на комфортабельные резиденции представительского класса в благоустроенных богатых странах с хорошим климатом и устойчивой финансовой системой. Или его соседи отберут, у которых к тому времени народу для этого будет достаточно, а мозги они ещё не пропьют и не скурят, как, судя по всему, произошло с теми чиновниками, кто помянутым выше застройщикам их скворечники в качестве московского жилья согласовывал. И, кстати, если уж Японию вспоминать, там в Токио таблички с названиями улиц не приняты. Может и это у них перенять? Ещё одна статья экономии. Мы же на неё теперь нацелены? Очень эффективно получится!