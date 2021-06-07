Контуры будущего…

Парадоксальна жизнь. Как там сказал когда-то мудрый старый шейх, один из основателей Объединённых Арабских Эмиратов, насчёт трудных времён, которые рождают сильных людей и лёгких времён, которые рождают людей слабых? Помнится, он это на примере личного транспорта весьма живо нарисовал. Насчёт того, что его отец ездил на верблюде, он ездит на «Мерседесе», его сын на «Лендровере», а внук будет снова ездить на верблюде… Как-то так в самом деле всё в этой жизни на самом деле и получается. И, кстати, со странами тоже так. Одни поднимаются, другие тонут, третьи зависают в стагнации. Так что, если даже ты завис на месте или тонешь медленнее, чем окружающие, считай, что по сравнению с ними тебе не так уж и плохо. Тот самый случай — наш вариант в чистом виде.

Спасибо американцам и европейцам за их санкции, они нас тренируют! Не дай Б-г, не было бы их. Ещё бы десяток лет они перетерпели, не так торопились осваивать под себя постсоветское пространство… Не наезжали бы на наше нынешнее начальство, продолжали бы под благостные разговоры о европейской интеграции переваривать и перелопачивать все отечественные институты, прибирать к рукам экономику и приручать элиту… Вовремя они нас начали напрягать. Очень вовремя. И так не очень понятно, не слишком ли поздно, не сгнили ли наши верха с их легендарной продажностью и вертлявой поворотливостью до совсем необратимого состояния, но так хоть какая-то надежда есть стране уцелеть. Опять же, коронавирус помог — и сильно. Да и их собственные неустроения…

Билет на «Титаник» купить многие стремятся, пока он в порту. А если корабль горит синим пламенем? Или уже врезался в айсберг и тонет? Тут очередь желающих приобщиться к его комфорту резко уменьшается в числе. А если кто очень уж хочет — пускай. Кто держит? Напротив, семь футов под килем, ветер в корму. Больше психов такого рода с телеги — кобыле нашей легче будет. А что их в основном среди гуманитарной околоинтеллектуальной либеральной тусовки можно найти, так и бес с ней, с тусовкой. Сама себя хвалит, сама от себя тащится… Впрочем, и патриархальная, из числа унылой и начётнической патриотической общественности, не лучше. Как там у Сталина было, насчёт того, какой идеологический уклон хуже, правый или левый? «Оба хуже»…

Американская битва демократов с республиканцами за власть, в которой первые нарушили все правила игры и наплевали на все приличия, поставив на уличный люмпен и сексуальные меньшинства, завесив страну на грани расовой гражданской войны, похоронила иллюзии, насчёт американской демократии. В Европе с её миллионами мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, к этому добавилось новое «Великое переселение народов», не менее опустошительное, чем все прежние. Причём это только начало их конца — неизбежного и неотвратимого, как и все процессы такого рода в истории. Мы пока в стороне от этих волн человеческого цунами, хотя у нас свои тараканы мебель выносят. Может, хоть раз на чужих ошибках выучимся, не натыкаясь на все их грабли?

Возвращаясь к тому, с чего мы начали: только испытания, которые необходимо преодолеть, проблемы, требующие решения и сваливающиеся на голову беды, при условии, что сразу насмерть не пришибли, делают сильнее. Всё, что не убивает… Вот, и с Израилем так было. Войны за войнами — или выигрывай, или тебя не будет. Пришлось выигрывать. Нищая, с отвратительным климатом и без особых ресурсов окраина Ближнего Востока. Да что там, «окраина»! Задворки. Результат налицо. И, кстати, даже война теперь не обрушивает их экономику. Уметь надо — хотя теперь они сильно расслабились. Нам, конечно, такого рода подход к жизни несвойственен. Богаты слишком — ресурсами, инфраструктурой, институциями. Пока наши собственные политики, чиновники и их окружение всё не разворуют… Но контуры будущего более или менее ясны. Трудное оно у нас. Да и слава Б-гу.