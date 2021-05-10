{ 10 мая 2021 }

Алексей Навальный — узник совести

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Организация Amnesty International объявила о том, что она вновь признаёт Алексея Навального узником совести. То есть теперь он, судя по этой информации, то ли должен получить внеочередное воинское звание у тех, кто его нынче курирует и выпасает (не имея в виду ФСИН РФ), то ли, как первый на планете дважды узник совести, пожизненное содержание за счёт государственного бюджета (немецкого или американского – пускай решают сами). Интересно, положен ли ему, согласно статуту этой организации, бронзовый, либо гранитный бюст в её штаб-квартире, либо сразу мемориальная доска в Лэнгли?

Ситуация идиотская. Навального лишили статуса узника совести по совокупности всего, что он в своей жизни написал и наговорил. Тяжёлую ксенофобию нацистского типа посчитали никак не соответствующей вручению «узнику Путина» лаврового венка от международных правозащитных организаций. Сначала почтенные и крайне влиятельные люди им его рекомендовали и те, не разобравшись в ситуации, вляпались в неё по самые уши. Потом, поняв, что их с Навальным сильно подставили, попробовали выкрутиться, сохранив лицо. Но их чертовски быстро поставили на место. Там они сейчас, обгаженные по уши, и стоят.

Политическая целесообразность выше обычных человеческих норм и правил поведения. И уж совершенно точно, в играх такого рода решает кто угодно, но не правозащитники. Дай им только волю, тут же от рук отобьются. Насчёт Навального, надо будет ещё кампанию за его освобождение вести, на власти российские давить, а они там строят из себя невесть кого. Навальный расист и ультранационалист, так нельзя движение опускать… Подумаешь, националист и расист! Но ведь он против того, против кого надлежит быть, чтоб оказаться на правильной стороне истории. Обама что про неё говорил?! То-то же. Так что звание узника совести ему вернуть, а вопрос с этим считать закрытым окончательно. Цурюк.

В принципе, никакая это не новость, что спецслужбы, в том числе американские и европейские, курируют в этом мире правозащитников со всеми их прибамбасами. Так было, есть и будет. По Сирии с поддержкой беженцев, правами человека и дикой свистопляской вокруг гуманитарной помощи заметно. Ну, раньше совсем уж одиозным персонажам старались пафосных званий не присваивать. Тем более, в Америке идёт такая борьба с расизмом, которая свирепее любого расизма. Но если надо, значит надо. Так что досиживать свой срок Навальному придётся в статусе узника совести. Ну, тоже неплохо. Интересно, Нобелевскую премию мира ему случайно не дадут?

Евгений Сатановский


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