{ 18 сентября 2021 }

Netflix обвинили в сексизме и искажении фактов

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Слегка затянув с ходом, в Грузии обиделись на Netflix за сериал «Ход королевы». Окружению 80-летней советской шахматистки Ноны Гаприндашвили по праву не понравилась фраза: «Есть Нона, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами», звучащая во время матча героини с советским шахматистом.

Как и почти вся история «американской королевы», это категорическая ложь — Гаприндашвили к году повествования (1968) сыграла с шестью десятками мужчин, включая гроссмейстеров и двух чемпионов мира. Дабы подчеркнуть уникальность героини — унизили других женщин, и это авторам сериала (кстати, отличного и на редкость уважительного по отношению к СССР) чести не делает, позволяя уличить даже в самом смертном современном грехе — сексизме.

Netflix идти на попятную отказался и будет бороться за свое право «быть художником, который так видит». Можно понять. На западе привыкли обращаться с историей, как с резиновой куклой — поворачивая, куда удобнее, и история Бет Хармон — напрочь выдуманной американской победительницы русских мужчин — может стать опасным прецедентом, сужающим рамки будущим фантазерам.

Наше мнение звучит просто. Фантазировать можно и нужно, однако, если вы вплетаете в свои фантазии реальных людей — стоит или согласовывать это с ними (либо наследниками), или хотя бы заранее уточнять, что ваша история — чистой воды вымысел, как, например, делают в «Великой». Уж за их фантазии в адрес России Екатерининской поры — сценаристов можно и вовсе на кол: слегка не из той эпохи кара, но кто ж на западе об этом знает?

НЕВМИНКУЛЬТ


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