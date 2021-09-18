Шум из-за несчастных атомных подводных лодок

Столько шуму из-за контракта на дюжину каких-то несчастных атомных подводных лодок Австралии, который Штаты у Франции отжали! Ну, хороший же контракт. Капиталоёмкий. Суммарно, со всеми фенечками и прибамбасами — $ 66 млрд. И это без учёта создания на троих, с Великобританией, оборонного альянса. Или наступательного. В общем, военного — судя по всему, против Китая. Франция, обидевшись, отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения и послов из Вашингтона и Канберры отозвала. Французские политики заговорили о том, на кой Парижу сдалось пребывание в НАТО. А где традиционный галльский юмор? Где самоирония? Почему молчит «Шарли эбдо»? Такой повод для карикатуры пропущен…

Отметим, как скромно себя ведёт британская пресса, предоставив американцам, французам и австралийцам выяснять отношения и скандалить между собой. А ведь могли бы на соседях, как всегда делают, и отоспаться: английский юмор не менее известен в мире, чем французский. При этом совершенно непонятно, ограничится ли будущая военная ось — этот «Тройственный альянс» современности, только Австралией. Почему бы в его состав Японию и Южную Корею не включить? Не сразу, так хотя бы в более или менее обозримой перспективе… Тогда его можно было бы не только против Китая, но и против России использовать. Хотя, говоря по чести, если Китай всерьёз займётся вопросом присоединения Тайваня, вряд ли кто-то сможет ему помешать.

Ну, с другой стороны, хотеть не вредно. Опять же, потерпев катастрофическое по своим последствиям поражение от талибов (от каких-то талибов!!!) в Афганистане, США в качестве компенсации должны хоть что-то где-то отыграть? А поскольку на конфликт с потенциальными противниками Байден сейчас идти не готов, он отоспался на старом союзнике. Это намного безопаснее. И то, что в данном случае оплеуха досталась Франции, чистая случайность. Могли бы причморить и кого-то другого. Какая, в принципе, разница? Впрочем, в данном случае подлодки хотя бы поставят стране, окружённой морскими просторами. Глядя на Байдена понятно, что он, в принципе, мог бы их и в Монголию или Лаос отправить. Они тоже от Китая недалеко. Псаки потом бы по этому поводу сказала что-нибудь в свойственном ей стиле. Вполне бы прокатило…