{ 2 августа 2021 }

Регулировщик для Netflix появится в России

Рубрики: [Telegram]  [Шоу-биз]  

Новая супердолжность должна появиться в российской киноиндустрии, и на нее потребуется крайне волевой человек. Netflix ищет человека, который будет работать по бюджетам на производство российских «оригиналс».

Полномочий — выше крыши: лично искать кейсы для инвестиций медиа-гиганта в России, утверждать производственные бюджеты, заниматься проверками и внедрять успешные практики. Можно только представить продюсерские очереди у порога человека с таким правом решений.

Очень многое в позиции Netflix скажет имя этого человека. Если в должность вступит крупная фигура нашей индустрии — владельцы сервиса, видимо, делают ставку на проверенные связи, их устраивает круг друзей назначенца и местные правила игры. Если же человек придет явно сторонний и с железными, скажем так, нервами — старые схемы не сработают, и нужно будет просто хорошо работать, надеясь попасть в поле зрения Netflix-регулировщика благодаря качеству продукта или хотя бы его созвучия с ценностями непосредственно Netflix.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Премьера сиквела «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» состоится на Netflix

    2. Премьера сиквела «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» состоится на Netflix

    Канал Netflix положил глаз на голливудскую продукцию и договорился об эксклюзивной телепремьере сиквела «Крадущегося тигра,  затаившегося дракона». По словам New York Times, это «первая сделка подобного рода». Продолжение легендарного боевика Энга Ли снимает Юйэнь Воо-пин. Премьера запланирована на 28 августа [Читать...]


  2. Netflix пересел на «Бумеры

    3. Netflix пересел на «Бумеры

    Модный международный сервис открыл для себя российскую кинокопилку — вслед за несколькими современными лентами ребята с Netflix окунулись в девяностые, приобрели права на показ «Брата» с «Братом 2», попробовали русскую душу на вкус и захотели добавки: теперь на [Читать...]


  3. Netflix обдумывает продолжение сериала «Замедленное развитие»

    4. Netflix обдумывает продолжение сериала «Замедленное развитие»

    В мае этого года глава телесети Netflix Рид Хастингс заявил, что продолжение культового сериала «Замедленное развитие» возможно, если удастся собрать команду актеров. Согласно Брайану Грейзеру, одному из актеров сериала и главы продюсерской компании Imagine Entertainment, Netflix наконец-то заинтересовался [Читать...]


  4. Netflix вложился в «Черное зеркало»

    5. Netflix вложился в «Черное зеркало»

    Слухи о новом сезоне британского фантастического сериала «Черное зеркало» получили подтверждение. Как и ожидалось, проект профинансирует американский видеосервис Netflix, передает Variety. — Это будет увлекательно — целая куча новых эпизодов «Черного зеркала», причем снятых для платформы, идеально соответствующей [Читать...]


  5. Емкий кастинг от Netflix на «Анну К»

    6. Емкий кастинг от Netflix на «Анну К»

    Netflix объявил о начале съемок драмы «Анна К». И новости о кастинге уже позволяют прогнозировать попытку ворваться в зону внимания самой разной возрастной и вкусовой аудитории, причем речь не только о России. О том, что под поезд придется [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»