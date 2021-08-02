Регулировщик для Netflix появится в России

Новая супердолжность должна появиться в российской киноиндустрии, и на нее потребуется крайне волевой человек. Netflix ищет человека, который будет работать по бюджетам на производство российских «оригиналс».

Полномочий — выше крыши: лично искать кейсы для инвестиций медиа-гиганта в России, утверждать производственные бюджеты, заниматься проверками и внедрять успешные практики. Можно только представить продюсерские очереди у порога человека с таким правом решений.

Очень многое в позиции Netflix скажет имя этого человека. Если в должность вступит крупная фигура нашей индустрии — владельцы сервиса, видимо, делают ставку на проверенные связи, их устраивает круг друзей назначенца и местные правила игры. Если же человек придет явно сторонний и с железными, скажем так, нервами — старые схемы не сработают, и нужно будет просто хорошо работать, надеясь попасть в поле зрения Netflix-регулировщика благодаря качеству продукта или хотя бы его созвучия с ценностями непосредственно Netflix.