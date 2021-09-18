{ 18 сентября 2021 }

Альтамонт 1969: четыре смерти и четыре рождения

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Вы знали, что в 1969 году в Калифорнии прошёл рок-фестиваль «Альтамонт», который прозвали западным Вудстоком?

Отличился он совсем не музыкой, а скандалом. На нем погибли 4 человека: два человека были сбиты машинами, один утонул в канале, и ещё одного забили до смерти охранники из мотоклуба «Ангелы ада». «Спасибо» нужно сказать организаторам, которые позвали их следить за порядком на фесте. Темнокожего парня убили прямо во время выступления хедлайнеров фестиваля Rolling Stones. Всего в трех метрах от сцены. На фотке видно, как Мик Джаггер и Кит Ричардс с тревогой в глазах следят за действиями «Ангелов Ада» во время концерта. Rolling Stones неоднократно вынуждены были прерывать свое выступление и решать, стоит ли его продолжать…

Неожиданно также то, что на этом же фестивале родились ровно 4 малыша!

В общем, фест вполне может поспорить с Вудстоком 99 за количество происшествий и преступлений.

Шум Гамм


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