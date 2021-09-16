{ 16 сентября 2021 }

Илон Маск снова сделал это

Рубрики: [Telegram]  

Илон Маск снова сделал это — поставил очередную галочку в списке «вот когда…, тогда и посмотрим». В космос впервые отправился Dragon с чисто гражданской миссией, а конкретно — той самой космической прогулкой, «святым граалем» космического туризма.

Ведь очевидно же, что подавляющее большинство потенциальных космических туристов (то есть те, кто хочет и может оплатить прогулку вокруг Земли) хотят от полëта именно аттракциона — космического старта, выхода на орбиту, снимки планеты из космоса, благополучное приземление. И чтоб побыстрее.

В этом и был главный недостаток туризма от «Роскосмоса» — миллионеров приходилось вписывать в плотный график космических программ и даже учить тому, как и что делать (и не делать) на космической станции и корабле.

У Маска же всë просто — полëт оплачен миллиардером и энтузиастом авиации и космонавтики Джаредом Айзекманом, он же на корабле за главного (чисто номинально, управление находится на Земле). И раз целью полëта обозначен сбор $200 млн в пользу больницы святого Иуды, то едва ли сам запуск был дороже — проще было бы сразу деньги перечислить.

Но «Роскосмос» и Рогозин — не единственные «пострадавшие» от полëта DragonX. Главная цель Маска — удар по интересам Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

Не так давно Брэнсон и Безос почти одновременно совершили свои суборбитальные полëты, к тому же Безос регулярно вставляет палки в камеры сгорания лунной миссии SpaceX. Заметим, что Илон Маск до поры до времени достаточно демонстративно сторонился идеи космических прогулок (что не мешало ему превращать в шоу почти каждый запуск Falcon), сделав ставку на последовательное завоевание бизнес-целей за пределами земной атмосферы. Теперь же Маск показательно унижает Брэнсона и Безоса с их убогими недополëтами. 86 км? 106 км?!!! А 575 км, слабо? Сидите на Земле и не тявкайте. Будете знать, кто здесь папочка. И здесь, и в космосе.

Методичка


Похожие посты:


  1. Родился русский Илон Маск

    2. Родился русский Илон Маск

    Дмитрий Рогозин заявил, что “русский Илон Маск” уже родился. «Все жители Земли — космонавты, а планета — космический корабль», — заявил глава “Роскосмоса”. «Илон Маск пока не ответил на приглашение приехать в РФ», — напомнил замгендиректора Роскосмоса. Человечество [Читать...]


  2. Илон Маск и крипта

    3. Илон Маск и крипта

    Илон Маск в очередной раз высказался в поддержку криптовалют, против реальных денег. Ну — это его игра. Когда большие парни начинают какую-нибудь долгосрочную спекуляцию, интересует их исключительно собственная прибыль и все их заявления, на которые столь бурно реагирует [Читать...]


  3. Мэй Маск: «Илон Маск по-прежнему мой сын»

    4. Мэй Маск: «Илон Маск по-прежнему мой сын»

    Мама Илона Маска, супермодель Мэй Маск дала интервью журналу ОK! Долгие годы она была практикующим нутрициологом с двумя учеными степенями. В интервью 72-летняя супермодель поделилась секретами здорового питании и дала несколько советов о том, как воспитать детей успешными [Читать...]


  4. Ричард Бренсон: концерт Леди Гаги в космосе – «лучшее из того, что я сделал»

    5. Ричард Бренсон: концерт Леди Гаги в космосе – «лучшее из того, что я сделал»

    Миллиардер Ричард Бренсон, основатель корпорации Virgin Group и один из первопроходцев космического туризма, заявил, что концерт Леди Гаги в космосе будет лучшим из того, что он сделал. Предполагается, что Леди Гага отправится в космос в 2015 году, чтобы [Читать...]


  5. «Стартрек. Бесконечность»: Снова в космос, снова «Энтерпрайз»

    6. «Стартрек. Бесконечность»: Снова в космос, снова «Энтерпрайз»

    Вы проходите в зал, занимаете свое место, сеанс начинается, и осознаёте, что ближайшее два часа проведёте не в мягких креслах кинотеатра, а среди экипажа звёздного корабля «Энтерпрайз». Такие чувства возникнут не только у поклонников франшизы и ценителей космических [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»