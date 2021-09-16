Илон Маск снова сделал это — поставил очередную галочку в списке «вот когда…, тогда и посмотрим». В космос впервые отправился Dragon с чисто гражданской миссией, а конкретно — той самой космической прогулкой, «святым граалем» космического туризма.

Ведь очевидно же, что подавляющее большинство потенциальных космических туристов (то есть те, кто хочет и может оплатить прогулку вокруг Земли) хотят от полëта именно аттракциона — космического старта, выхода на орбиту, снимки планеты из космоса, благополучное приземление. И чтоб побыстрее.

В этом и был главный недостаток туризма от «Роскосмоса» — миллионеров приходилось вписывать в плотный график космических программ и даже учить тому, как и что делать (и не делать) на космической станции и корабле.

У Маска же всë просто — полëт оплачен миллиардером и энтузиастом авиации и космонавтики Джаредом Айзекманом, он же на корабле за главного (чисто номинально, управление находится на Земле). И раз целью полëта обозначен сбор $200 млн в пользу больницы святого Иуды, то едва ли сам запуск был дороже — проще было бы сразу деньги перечислить.

Но «Роскосмос» и Рогозин — не единственные «пострадавшие» от полëта DragonX. Главная цель Маска — удар по интересам Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

Не так давно Брэнсон и Безос почти одновременно совершили свои суборбитальные полëты, к тому же Безос регулярно вставляет палки в камеры сгорания лунной миссии SpaceX. Заметим, что Илон Маск до поры до времени достаточно демонстративно сторонился идеи космических прогулок (что не мешало ему превращать в шоу почти каждый запуск Falcon), сделав ставку на последовательное завоевание бизнес-целей за пределами земной атмосферы. Теперь же Маск показательно унижает Брэнсона и Безоса с их убогими недополëтами. 86 км? 106 км?!!! А 575 км, слабо? Сидите на Земле и не тявкайте. Будете знать, кто здесь папочка. И здесь, и в космосе.