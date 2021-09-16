{ 16 сентября 2021 }

Прилепин вписал себя в историю ГКЧП

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

На дебатах он заявил, что в первый раз вышел на митинг 19 августа 1991 года против «распада Советского Союза и горбачевской и ельцинской клики». Прилепин в те дни был в Москве в качестве школьника.

Что это за митинг, науке неизвестно. Какой-то маргинальный митинг из трёх человек в поддержку ГКЧП мог пройти. Организованное собрание на производстве могло пройти. Но как школьник Прилепин на них мог попасть? О митингах за путч не объявляется заранее в газетах за день до начала путча. Прилепин сотрудничал с какими-то органами власти, которые позвонили ему утром в день выхода указа и попросили прийти на пикет за ГКЧП? Надо помнить, что ГКЧП запретил митинги, поэтому санкционированные акции были невозможны.

Или Прилепин вышел на демократический митинг против ГКЧП считая, что это митинг против клики Горбачева и Ельцина? Тогда скоро стоит ждать откровений лидера СРЗП, что он в одиночку защищал памятник Дзержинскому на Лубянке, ловил его голыми руками. Это фантазии одного порядка.

Методичка


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