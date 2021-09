«Чистый, бритый» (1993)

Тематика психических заболеваний не нова для мировой культуры. От «Американского психопата» Эллиса, до «Бойцовского клуба» Паланика: человеческой мозг и радикальные формы безумия всегда интересовали художников, музыкантов, писателей и так далее. Лично нам в голову сразу приходит альбом The Caretaker «Everywhere At The End Of Time», облекающий деменцию в музыкальную форму.

Вообщем, рефлексии по поводу человеческого безумия в искусстве достаточно. Прежде всего из-за того, что сам контекст материала предполагает почти полную свободу в выборе образов и символов. Например, шизофрения в художественном пересказе может принять самые монструозные формы, вплоть до потустороннего бреда. Именно поэтому тематика безумия вызывает столь большой интерес у художников, она просто убирает все возможные рамки. ПТСР, расстройство личности, шизофрения, сексуальные девиации: всё это легло в основу сотни современных сюжетов. А фильм «Чистый, бритый», вынесенный нами в заголовок, пусть и не опирается на полную достоверность, но облекает психическое заболевание в наиболее яркую художественную форму.

Зачастую, в кинематографе не принято делать психически больных персонажей главными героями. Их либо оставляют на второстепенных ролях, либо вовсе делают антагонистами. Из-за этого мы не так часто наблюдаем всю палитру безумия на экране, так как реальность на экране принадлежит здоровым главным героям, а ментальные расстройства отходят на второй план в качестве вишенки на торте. Но «Чистый, бритый», в этом плане, идёт ва-банк, посвящая всё экранное время больному шизофренией главному герою — Питеру Уинтеру. Следовало пойти на столь рискованный шаг, как акценты сразу меняются. Теперь окружающий мир на экране принадлежит больному, а зритель вынужден наблюдать за развитием сюжета через фильтр, оптику шизофреника. Шипящее изображение, звуковые помехи, постоянная нервозность и беспокойство: «Чистый, бритый» ни на секунду не оставит вас в комфорте. История о том, как Питер Уинтер ищет свою дочь, отданную в приёмную семью, а по пути убивает (или не убивает?) случайную девочку, полностью передана через инфернальное сознание главного героя. Временами кажется, что безумие Уинтера заразно, настолько сильно оно растекается в кадре, осушая цвета и эмоции, оставляя людей вокруг Питера в полном несчастье.

Удивительно, но «Чистый, бритый» стал дебютной картиной американского режиссёра Лоджа Керригана. В дальнейшем Керриган не раз обратиться к тематике психических расстройств: фильмы «В руках Бога», «Родина» и так далее. Но, среди всех работ режиссёра, «Чистый, бритый» является наиболее интересной картиной. Глубокое погружение в разум главного героя, навязчивая паранойя, буквальное изображение шизофрении: этот галлюциногенный опыт — то, что в полной мере может позволить себе только кинематограф.