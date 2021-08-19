30 лет ГКЧП

30 лет исполнилось с того дня, как явился на свет Б-жий ГКЧП, который продержался три дня и исчез, «как с белых яблонь дым». Ни одного участника этого странного политического феномена-неудачника в живых уже не осталось. Да и Ельцина давно нет на этом свете. Один только Горбачёв жив-живёхонек, и даже вполне разговорчив. Вот, и к помянутой дате высказался, обвинив именно ГКЧПистов в развале Советского Союза. Ну, а кого ему ещё обвинять? Кто-то считает, что в этом виноват он сам. Кто-то, что Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Кто-то винит «путчистов» из ГКЧП. Хотя, что это было, до сих пор никто толком не знает. Многие считают, что это была комбинация самого Горбачёва, которая пошла не по плану и закончилась совсем не так, как он хотел. Перемудрил сам себя.

Вариант развития событий вполне мог быть куда менее оптимистичным. К примеру, ГКЧП удержал бы власть, произвёл тотальную зачистку страны, в которой Горбачёв, естественно, был бы не виноват (особенно в глазах западных лидеров, мнение которых его и в самом деле волновало — на собственный народ он, насколько можно судить, всегда плевать хотел), а потом невесть откуда появился бы Михаил Сергеевич, всех спас и правил дальше под аплодисменты и фанфары, избавившись и от всех тех, кто ему мешал и с ним в чём-то был не согласен, и от тех, кто ему избыточно верил и чего-то от него ждал. Верить политикам — вообще последнее дело. Не та это порода, которая обещания раздаёт, чтобы их выполнять. И со временем начинают их пламенные, ждущие от них чуда сторонники, раздражать и даже выбешивать.

По всему видно — его это был план, только очень уж плохо слепленный, как и всё, что он, вечно шарахавшийся из стороны в сторону, пытавшийся совместить несовместимое и быть хорошим для всех, красуясь, как петух на птичьем дворе и явно упиваясь звуками собственного голоса, делал. Оттого и были «путчисты» так явно ни к чему не готовы и выглядели настолько по-идиотски, что их разыгрывали в тёмную и непременно бы в конце-концов подставили. Как было с силовиками в Тбилиси, Риге и Вильнюсе. А также в Сумгаите и Карабахе. Там же везде Горбачёв всех в итоге подставлял, «был не в курсе» и в итоге добился того, что ему больше никто не верил, включая собственное окружение, которое от него ничего хорошего для себя не ждало.

Оттого и тряслись руки у Янаева, беспробудно пил Павлов, выглядел таким растерянным идиотом Стародубцев, что ничего хорошего от сложившейся ситуации с ГКЧП они для себя не ждали. Тем более, что для всех, кто их тогда наблюдал — по телевизору, как вся страна, или вживую, как журналисты на памятной пресс-конференции, было ясно: никакие это не будущие лидеры государства. Так, какие-то сакральные жертвы. Чтобы перевороты совершать, в победу свою надо верить. Людей уметь зажечь и за собой вести. Светлую (непременно светлую) цель обозначить и идти к ней, любой ценой. Ради детей и внуков, ради будущего… А не как эти, привыкшие быть большими начальниками люди, которые вдруг поняли, что на самом-то деле они никто. Как, впрочем, и сам Горбачёв…