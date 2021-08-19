{ 19 августа 2021 }

История с 8-летней, сдавшей ЕГЭ, закончилась

Рубрики: [Telegram]  

История с 8-летней, сдавшей ЕГЭ, сегодня промежуточно закончилась поступлением на платное место факультета психологии МГУ.

Этот факт рушит историю, рассказанную родителями девочки. В интервью «Правмиру» они утверждали, что живут в однокомнатной квартире с семью детьми и не могут улучшать условия — не могут взять ипотеку, а отец мало прожил в Москве по регистрации, его не ставят на очередь. Можно поверить, что девять человек живут в однокомнатной квартире, в коммуналках так часто бывало полвека назад. Можно поверить, что 8-летняя сдала ЕГЭ — память у людей разная, возможно, она как губка запоминает необходимый материал. С однокомнатный квартирой и домашним обучением это плохо сочетаемо — допускаем, бывают чудеса.

Но платное место в МГУ, где стоимость обучения на специалитете психфака 391050 рублей за учебный год — это уже «хватит». Они хотят за шесть лет отдать 2 миллиона рублей на обучение 8-летней, которая ещё лет десять может спокойно пытаться поступить на бюджетное место. Либо родители во многом обманывают, живут они не в однокомнатной квартире, у них есть гувернантки и много миллионов рублей. Может быть, они хотят с помощью этой истории получить бесплатную квартиру или гонорары за приглашение в ток-шоу Малахова. Либо они сумасшедшие, у которых действительно нет денег, и они будут сейчас просить собрать им 2 миллиона.

Часто говорят, что нельзя за бедность, за традиционалистские взгляды прессовать семьи с помощью ювенальной юстиции. Но здесь случай выглядит совсем нездоровым. Либо большой корыстный обман с использованием детей, либо угроза от фанатиков суперраннего обучения.

Методичка


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