Первый канал сегодня отмечает годовщину ГКЧП

Самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению, объявленный 18 августа 1991 года. Последняя попытка спасти распадавшийся на части СССР. Горбачев вот уже 30 лет врёт, что именно ГКЧП стал причиной краха СССР, что именно из-за путча не был подписан [Читать...]

Показ восьмисерийного фильма Александра Стефановаича «Кураж» начнётся на Первом канале 14 апреля – в день 65-летия Аллы Пугачёвой. Ленту снял её бывший муж Александр Стефанович. Действие «Куража» разворачивается в 1970-х годах в СССР. В центре сюжета – начало карьеры [Читать...]

30 лет исполнилось с того дня, как явился на свет Б-жий ГКЧП, который продержался три дня и исчез, «как с белых яблонь дым». Ни одного участника этого странного политического феномена-неудачника в живых уже не осталось. Да и Ельцина [Читать...]

Первый канал закрыл ток-шоу «Док-ток», которым Ксении Собчак заплатили за участие в выборах президента три года назад. Судя по всему, предложение не было бессрочным, и по истечении срока обе стороны, выдохнув, простились друг с другом. Необходимость сотрудничать с [Читать...]

Документальный фильм «Владимир Кузьмин. Счастье не приходит дважды» к 60-летию музыканта покажет Первый канал 30 мая. Как сообщает пресс-служба телеканала, впервые за три года (после ухода из жизни его матери и двоих детей – Лизы и Степана) Владимир [Читать...]