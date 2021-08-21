{ 21 августа 2021 }

Первый канал сегодня отмечает годовщину ГКЧП

Рубрики: [Telegram]  [политика]  [ТВ]  

Первый канал сегодня отмечает годовщину ГКЧП показом трёх документальных фильмов. Один фильм сделан на основе архивных кадров допроса членов ГКЧП по сценарию недавно умершего режиссера Александра Стефановича. Другой фильм сделан в конце 2000-х и с использованием художественных сцен рассказывает о судьбах людей в дни ГКЧК: погибшем под танком, танкисте и других.

Открыл день фильм, который был призван обобщить те события. Его сценарист имеет в портфолио участие в доксериал «СССР. Крушение» с Дмитрием Киселевым в роли рассказчика. Режиссер имеет опыт съемки доксериала об Александре Проханове. Оба проекта они делали для ВГТРК. Явно этот опыт на них отразился, или они отразили себя в этом опыте. В сегодняшнем фильм в сухом остатке какой вывод: выл великий СССР с «Бураном», его уважали и боялись, ГКЧПисты захотели его спасти, но их не поддержали, а стрелять они не захотели. Проблемы, конечно, были, пустые полки, россияне не хотели кормить киргизов, но даже Познер в конце фильма говорит, что социализм лучше, чем капитализм. Проходная картина к годовщине, которая идеологически оправдывает ГКЧП.

Методичка


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