{ 5 июня 2021 }

Родился русский Илон Маск”

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Дмитрий Рогозин заявил, что “русский Илон Маск” уже родился.

«Все жители Земли — космонавты, а планета — космический корабль», — заявил глава “Роскосмоса”.

«Илон Маск пока не ответил на приглашение приехать в РФ», — напомнил замгендиректора Роскосмоса.

Человечество в ближайшее время не готово к полетам на Марс, соответствующие планы технически безграмотны и абсурдны, заявил глава Дмитрий Рогозин.

“Часто (любители космоса – Ред.) становятся заложниками фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают рассказами, о том, что вот-вот скоро человечество полетит на Марс. Но люди технически посвященные понимают, что это полный абсурд”, — сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума.

Также Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы глобальной связи “Сфера” в 2021 году.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи “Экспресс-РВ” и “Гонец”, а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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