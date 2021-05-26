Илон Маск и крипта

Илон Маск в очередной раз высказался в поддержку криптовалют, против реальных денег. Ну — это его игра. Когда большие парни начинают какую-нибудь долгосрочную спекуляцию, интересует их исключительно собственная прибыль и все их заявления, на которые столь бурно реагирует пресса, подчинены только одному: как бы заработать побольше. Что потом с человечеством будет, их не интересует и никогда не интересовало, а поскольку политики и финансисты народ жадный, глуповатый и на спекуляции падкий, развести их можно кому и на что угодно. Сто раз это наблюдали и нынешний, с криптовалютами, не исключение. Афера на афере и аферой погоняет. Смотришь на всех этих «столпов человечества», и слёзы на глаза наворачиваются. Такое отвратное зрелище… Но многим нравится.

Тут и спекуляции насчёт «озоновой дыры» и фреонов, и знаменитые электромобили, вреда от которых больше, чем от всех их конкурентов вместе взятых, и весь грай, насчёт «зелёной экономики», не имеющий никакого отношения к реальности. Тут и всё, сказанное и написанное про «глобальное потепление», и про необходимость снижения температуры на планете, что вообще позволяет сделать ровно один позитивный вывод: что все, кто в этом мире международными организациями и большей частью правительств заправляет, полнейшие дебилы, калиброванные и сертифицированные. Тут же, до кучи, игры вокруг палестинского государства и пресловутого «мирного процесса», и всё прочее, чем мировые лидеры развлекаются, каждый в своём болоте. Ну, у богатых свои причуды. Ветер им в корму и семь футов под килем.

Одна непруха Маску с криптовалютами: люди на нашей планете к ним не привыкли, никакого доверия им не выражают и выражать не намерены. Не доведены пока что люди до состояния совсем уж баранов, как их ни пластай. Да, есть особо склонные к спекуляциям, ни черта ни в чём не понимающие и верящие в любую лапшу, которую им на уши вешают. Есть такие же, как сам Маск, особенно в начальстве, в том числе нашем, с его недоверием к профессионалам и дикой жадностью. Временщики всегда такие. На них всё и рассчитано. Но все прочие несколько миллиардов людей на планете — с другой стороны бруствера. Попробуй у них, деньги отбери. Привычные им, обычные, реальные деньги. Тут-то власть из рук и ускользнёт, сам не поймёшь, как. Горбачёв вон, играл с народом в игры. Ну, и где он теперь? Кто он? Что он может? А там, на политической помойке, ещё столько места…