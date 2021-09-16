Как третья звезда на небо вышло, так у евреев Судный день настал — Йом-Кипур. Ну, знамо дело, надо молиться, поститься, по возможности воды не пить, не мыться, от интима отказаться (не насовсем, на сутки — не до такой же степени святость блюсти, что евреи, звери, что ли?!), кожаную одежду и обувь не надевать (отдельный привет евреям-байкерам!), транспорт не водить (европейцам, американцам и израильтянам на заметку), в грехах своих каяться… Именно в этот день пророк Моисей — Моше Рабейну от Г-да Б-га на горе Синай получил Скрижали Завета с Десятью заповедями. Простил, стало быть, Г-дь евреям грех поклонения Золотому тельцу и путь им дальнейший указал. После чего жизнь у еврейского народа сильно осложнилась, но деваться было уже некуда. Хотя заповеди они нарушали, не без этого. Особенно самую для них сомнительную, седьмую, насчёт запрета прелюбодейства.

Словно откликаясь на эту памятное для значительной части человечества событие (поскольку помимо собственно евреев, библейские заповеди приняли к исполнению христиане и мусульмане, отчего и именуются всю эту тройку религий Авраамической монотеистической триадой), наш нынешний пророк и гуру, великий учитель и организатор всей нашей современности, спецпредставитель президента по устойчивому развитию, приватизатор всего сущего и, как упорно говорят злые языки, смотрящий за нашей страной от мировой закулисы, а тако же представительствующий в руководстве нашем от широко известной в высших эшелонах российской власти как «Семья» гопы, модернизатор, реформатор и оптимизатор отечества нашего, до поры Б-госпасаемого, и его окрестностей, Анатолий Борисович Чубайс, изволил заявление сделать.

Вспомнил он про грядущую в граде шотландском, Глазго издревле именуемом, климатическую конференцию и строго-настрого предупредил, что будут там приняты некие решения по углю и метану, которые нашу родину больно ущемят. А поскольку насчёт того, чтоб ущемить её побольнее и прижать построже кому, как не ему быть в курсе, верится в то, что будет связанным с помянутыми направлениями отраслям кислее кислого, без малейшего сомнения. Но как-то уже не особо пугает ни угольщиков, ни металлургов, ни нефтяников, ни газовиков, ни весь прочий причастный и даже непричастный к ним народ. Чёрт с ними со всеми, с решениями теми. И с самим Чу, и с очередными пугалками его. Пускай килт оденет, спорран нацепит со всей своей казной, возьмёт бутыль с добрым старым шотландским виски и идёт… в Глазго. Вместе со всей климатической мафией. Йом-Кипур настал. Не до них.