Потеря австралийского рынка подлодок Францией

Станет ли для Франции потеря австралийского рынка подлодок в пользу Соединённых Штатов Америки, которые, вместе с Великобританией, из Австралии её буквально выбросили, прибрав к рукам контракт, стоимостью минимум $ 40 млрд., уроком? Не исключено, что и нет. Францию же сравнительно недавно, при Трампе, Штаты выставили с рынка вооружений Саудовской Аравии, и она это проглотила. Чем Байден хуже? Саркози вернул Париж в военную структуру НАТО, откуда де Голль, намного более осторожный, умный и предусмотрительный, Францию вывел? Вернул. Олланд и Макрон на поводу у американцев в своих контактах с Россией пошли? Пошли. По истории с «Мистралями» это хорошо заметно. Ну, так и чего обижаться?

Претензии Париж может предъявлять исключительно к самому себе. Садясь играть с американцами в покер, надо быть готовым не только к тому, что те будут отчаянно блефовать, но и к удару по голове бейсбольной битой или простреленному под столом колену. Такие уж это ребята. Что до британцев, они ничем особо от американцев не отличаются. Да и австралийцев можно понять: им технологии строительства АПЛ передают. Соблазн был колоссальный и то, что они его не выдержали, более, чем объяснимо. Ничего личного, всего лишь бизнес. Так уж этот мир устроен, в том числе внутри блока НАТО. Такой террариум «единомышленников»… Так что, констатируем: американцы жёстко, последовательно и успешно добивают французское кораблестроение, как после войны добили британское. Орлы!

Французы не афганцы: покричат и перестанут. А не перестанут, тоже не беда: сложенная Вашингтоном на наших глазах, хоть и на скорую руку, против Китая, англосаксонская тройка — слишком привлекательный рынок для французских производителей, чтобы всерьёз напрягать с ней отношения. Вино, сыры, деликатесы… Не вертолётоносцами и подлодками едиными сыта французская экономика. Что теперь, Макрон скопирует де Голля и вслед за ним Францию опять из военной структуры НАТО выведет? Очень уж глупо это будет смотреться. И не на этот ли случай в ЕС немцы пробрасывают идею о включении в будущую европейскую военную структуру армии Турции? Оно и понятно: Эрдоган терпеть французов не может, как и они его. Сто раз друг другу это демонстрировали.

Возвращаясь к России и её интересам, всё, что ослабляет сплочение Североатлантического альянса для Москвы, как минимум, полезно. Да и для Китая не так уж плохо. По каким именно причинам американцы решили о французов ноги вытереть, неважно. Жадность, обычная для них привычка гасить и разорять на всякий случай и конкурентов, и союзников, или им осточертело общаться в международных миссиях и коалициях с людьми, говорящими ещё на каком-то языке, кроме английского, сказать трудно. Париж, однако, получил ещё один хотя и далеко не первый, урок того, как в Вашингтоне (а заодно в Лондоне и Канберре) всё устроено. Ну, могут, если хотят, свои АПЛ Ирану или Северной Корее продать. Китаю они, во всяком случае, не нужны — они по этой части с нами работают. У Белоруссии нет моря. А у Украины денег нет…