Инструкция старая. Но никем не отменённая. Так говорил замечательный персонаж известного фильма.

Европейский парламент следует этой максиме. За день начала голосования в России он принял решение о «готовности не признать Парламент России», потому что, как говорится в резолюции, «выборы будут сфальсифицированы».

Эта музыка будет вечной… Не читал, но осуждаю…. Результаты не видел, но знаю, что ложь… Что бы вы ни говорили, мы не собираемся отказываться от своих слов…

Это та сюрреалистическая реальность, в которой сегодня живет политический истеблишмент Европы.

Понятно, что решение принято в спешке. Понятно, почему — США давят так, что трещат столы и падают стулья в Европарламенте. Всякое действие вызывает противодействие— 103 депутата отказались поддерживать решение по России, а представитель Словакии Милан Ухрик прямо сказал: «Пора перестать слушать американцев. Европа — это наш континент. Европа имеет право сделать выбор в пользу хороших отношений с Российской Федерацией. Представитель Ирландии Клэр Дэйви потребовала прекратить ксенофобию в отношении России. Доклад, на основе которого было принято решение, она назвала несерьезным, незаслуживающим доверия документом: «На самом деле это ксенофобская тирада. Большая часть информации является ложной, вводящей в заблуждение и односторонней». https://t.me/lifenews/91787

Такая реакция свидетельствует — ситуация перегрета, США передавили, Запад в бешенстве, потому что не удалось раскачать протестные настроения в России, осуществляемые провокации в России просто «не заходят», дискредитация «Единой России» не удалась, а в обществе укрепилось резко отрицательное отношение к иностранному вмешательству. То есть налицо провал всех планов Запада по дестабилизации ситуации в России!

Однако, коли уж взялись за гуж — не говори, что не дюж. Европарламент также потребовал отменить принятые в 2020 году большинством граждан России поправки в Конституцию России, которые запрещают избираться лицам с двойным гражданством и провозглашают приоритет российского законодательства над решениями международных органов.

Это значит только одно — Запад действительно заявит о «масштабной фальсификации» выборов в России. Вот увидите — подтверждающие примеры будут просто «высасываться из пальца». Или даже придумываться. Скорее всего, все они уже подготовлены.

Вспомним — в 2020 году, ещё до Общероссийского голосования по Конституции в Сети появился доклад финансируемого Западом движения «Голос» (иноагент), где было заявлено о массовых нарушениях. Так же год назад Германия вызвала представителей ОЗХО для расследования якобы «отравления» Навального в тот момент, когда о его состоянии ещё ничего не было известно.

В общем, инструкция старая, но никем не отменённая.