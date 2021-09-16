{ 16 сентября 2021 }

Миллион на театральный туалет

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Уволен поселковый режиссер, собравший краудфандингом миллион на театральный туалет

История, достойная сериала, развернулась в красноярском поселке Мотыгино. Питерский режиссер Дмитрий Турков вознадеялся создать там дивный таежный театр. А когда с головой увяз в бытовухе — к вопросу подошел креативно: на просьбу отремонтировать туалет местные чинуши включали извечную пластинку о нехватке финансирования, вот Турков и привлек средства извне.

Просьба помочь, выложенная на платформе Planeta.ru, народ впечатлила, и вместо запрашиваемых 300 тысяч — собрали более миллиона. Однако впечатлительные местные театралы обиделись: негоже, мол, высвечивать наши проблемы на всю страну. А когда срок договора истек — режиссеру-новатору вернули трудовую книжку и пояснили, что с должностными обязанностями он не справился. Теперь Турков творит вечное в Нягани, куда с ним ушла весомая часть мотыгинского театра, а собранные деньги направил в проект «Театр Села», занимающийся созданием детского театра в Калужской области.

Тема важнее, чем кажется. До нас периодически долетают жалобы из глубинки, так что будем подсвечивать проблемы реализации красивых госпрограмм на местах, где федеральные средства порой доходят докуда угодно, кроме непосредственно театров и домов культуры.

Но в каждом случае следует разбираться отдельно. Даже здесь ведь всё может оказаться не так однозначно, как выглядит. Сколько раз студенты-двоечники выдавали себя за «жертв» политических или идейных репрессий, хотя вылетали за заслуженные двойки, а не участия в митингах. Так и тут неплохо бы узнать, насколько хорошо заезжий режиссер справлялся с прямыми обязанностями, увлеченный краудфандингом и, может быть, даже в определенной мере хайпом.

Навскидку же хочется занять именно его сторону. Уж провинция-то умеет встретить маленьких романтичных реформаторов, ломающих всех устраивающую имитацию деятельности. Встретить кривыми улыбками, окунуть в реалии поломанного туалета, а затем поскорее отогнать и снова заняться своим феерическим ничем.

НЕВМИНКУЛЬТ


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