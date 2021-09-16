А Вас, Шурик, я попрошу остаться

Несложный, но любопытный опрос провел телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь своего первого дня рождения. На улицах Москвы и онлайн людям старше 18 показывали фотографии и просили назвать имя персонажа.

Реже всего ошибались с Шуриком в исполнении Александра Демьяненко: не столько уже даже образ, сколько архетип — был узнан в 89% случаев. И забавнее даже подумать о тех 10% людей, которые ответить не смогли: чем живут, что смотрят, с кем общаются?

Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова немного отстал, и 80% узнаваемость — так себе достижение для разведчика, но для кино — безусловный триумф. Шариков занял третье место, обойдя самую памятную россиянам кинодаму Мэри Поппинс (Кавказскую пленницу, видимо, не показывали, или слишком многие забыли, что ее зовут Нина?).

Полный список выглядит следующим образом:

Шурик — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — 89%

Штирлиц — «17 мгновений весны» — 80%

Шариков — «Собачье сердце» — 75%

Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс, до свидания» — 72%

Д’Артаньян — «Д’Артаньян и три мушкетера» — 71%

Ипполит — «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — 70%

Глеб Жеглов — «Место встречи изменить нельзя» — 69%

Трус — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — 62%

Юрий Деточкин — «Берегись автомобиля» 59%

Нестор Петрович — «Большая перемена» — 46%